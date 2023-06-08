Международная религиозная организация «Завет церквей TCCN» со штаб-квартирой в США (Сиэтл) признана нежелательной на территории РФ. Об этом сообщает Генпрокуратура России в Телеграм.

Как сообщается в пресс-релизе, “по результатам изучения материалов проверок Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации религиозной организации Transformation Center Covenant Network TCCN (Завет церквей TCCN)”.

“Установлено, что функционирование указанной организации представляет угрозу основам конституционного строя, обороноспособности и безопасности государства, – говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ. – Под видом распространения религиозного учения основатель и руководитель организации гражданин США Андрей Шаповалов создал деструктивное объединение, деятельность которого направлена на подавление личности последователей с целью сбора денежных средств”.

Кроме того, российские следователи утверждают, что “собранные, в том числе на территории России, пожертвования использовались на поддержку вооруженных сил Украины и украинских террористических организаций”.

“Усилия объединения, кроме этого, направлены на попытку смены власти неконституционным путем и изменение духовно-нравственных ценностей Российской Федерации”, – сказал представитель Генпрокуратуры.

Учредителем “Завет церквей TCCN” является Андрей Шаповалов. Он возглавляет русскоязычную церковь в районе Сиэтла, штат Вашингтон.

“В США семья Андрея эмигрировала, когда ему было семнадцать лет. Спустя один год, после серии автомобильных аварий он пришел в церковь и отдал себя Богу. Через несколько месяцев сила Духа Святого сошла на него, и началось мощное пробуждение среди молодежи. Еще через три месяца Иисус лично пришел к нему и объяснил, что это пробуждение было демонстрацией Его силы и славы, которая будет проявляться в будущем, а пока Андрей должен готовиться к заданию, которое Бог имеет для него”, – говорится на сайте религиозного движения.

Учредители конгрегации сообщают о тысячах последователей по всему миру. Также сообщается о филиале церкви в штате Орегон, г. Портланд.