США ввели санкции против лиц, продвигавших кампанию российского влияния в Молдове

Министерство финансов США объявило санкции против членов группы, связанной с российской разведкой, которые пытались оказать влияние на выборы в Молдове, пишет Русская служба «Голоса Америки».

США в понедельник ввели санкции против одного юридического лица и семи человек, связанных с российской разведкой, за их роль в российской кампании по дестабилизации политической ситуации в Молдове.

Заявления об этом сделали Госдепартамент США и министерство финансов США.

Согласно официальным документам, лица, попавшие под санкции, действовали в рамках глобальных информационных операций России, которые также развернуты против США, ЕС, Великобритании и Балканских государств.

Среди попавших под санкции – Константин Сапожников, который, по данным минфина США, является лидером группы и который организовал заговор с целью дестабилизации правительства Молдовы в начале 2023 года.

Также под санкции попали: Юрий Маколов, занимавшийся материально-техническим обеспечением этого заговора; Глеб Хлопонин, собиравший сведения об охране различных правительственных зданий в Молдове; Светлана Бойко, занимавшаяся составлением бюджета для работы группы, и двое членов группы, чья роль не уточняется: Василий Громовиков и Анна Травникова.

Под санкциями также оказался Алексей Лосев, занимавшийся сбором разведданных в Молдове и его компания Perko Julleuchter.

В результате санкций указанным выше лицам запрещается въезд в страну, а все их имущество, если оно имеется на территории США, будет арестовано. Американским гражданам запрещается вступать с ними в деловые отношения.

«Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами будут продолжать разоблачать, срывать и сдерживать вредоносные кампании влияния России, – говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена. – Мы также продолжим поддерживать Молдову в проведении необходимых реформ для укрепления демократии, построения процветающего и безопасного будущего, углубления интеграции с Европой и соблюдения прав человека».

Брайан Нельсон, заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке, заявил, что введенные в понедельник санкции разоблачают непрекращающиеся усилия России по дестабилизации демократических стран.

Ранее ЕС и Канада также ввели санкции против нескольких лиц за действия, направленные на дестабилизацию и подрыв суверенитета и независимости Молдовы.