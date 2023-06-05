Apple представила очки виртуальной и дополненной реальности

Корпорация Apple представила в понедельник очки виртуальной реальности Vision Pro. Новый «яблочный» гаджет будет стоить $3499 и поступит в продажу в начале 2024 года.

Очки Vision Pro позволят пользователям взаимодействовать как с виртуальным, так и с реальным миром в режимах виртуальной (VR) и дополненной реальности (AR).



Генеральный директор корпорации Apple Тим Кук, представляя Vision Pro, сказал, что это устройство является «первым гаджетом, через который вы смотрите, вместо того, чтобы смотреть в него».

«Это выглядит знакомо, но совершенно по-новому… точно так же, как в вашем физическом пространстве, где вы используете естественные интуитивные инструменты, такие как ваши руки, лицо и голос», — сказал Кук. Устройство реагирует на руки и глаза пользователя, «как если бы ваш разум руководил процессом».



Согласно презентации Apple, когда пользователь надевает устройство, он может видеть приложения, проецируемые прямо перед ним.

Интерфейс очков Vision Pro спроектирован так, чтобы он выглядел «действительно реальным» в пространстве пользователя, реагируя на свет и отбрасывая тени, чтобы помочь пользователям понять масштаб и расстояние. Виртуальный «курсор» управляется движениями глаз, а управление интерфейсом происходит при помощи жестов пальцами.

Компания заявила, что за время разработки очков Vision Pro подала заявки на 5000 патентов.



Выпуск очков Vision Pro знаменует появление на рынке совершенно нового продукта, разработанного корпорацией впервые после 2015 года, когда Apple выпустила часы Apple Watch.

У очков будет собственная операционная система visonOS, пара экранов 4K, процессор Apple M2, 16 ГБ памяти и дополнительный внешний аккумулятор, подключающийся с помощью кабеля. Одного заряда батареи хватит на два часа работы устройства.

Агентство Bloomberg пишет, что несмотря на высокую стоимость очков Vision Pro, компания Apple планирует за первый год продать не менее 900 тысяч экземпляров. В компании считают, что продажи пойдут медленно, но со временем пользователи поймут потенциал этого устройства, по аналогии с Apple Watch.



Помимо Reality Pro/XR Pro, компания Apple анонсировала новые поколения MacBook и Mac Studio, а также новые версии операционных систем для своих устройств, пишет Русская служба «Голоса Америки».