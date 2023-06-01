Адвокаты из Бруклина осуждены за мошенничество с убежищем

Супружеская пара лицензированных иммиграционных адвокатов готовила поддельные письменные заявления для получения убежища и учила клиентов лгать под присягой.

Дэмиан Уильямс, государственный адвокат Южного округа Нью-Йорка, объявил, что Илона Джамгарова и Артур Аркадиан были приговорены к тюремному заключению федеральным судьей Мэри Кэй Вискосил за их участие в заговоре по мошенничеству в сфере иммиграции. Джамгарова, руководитель схемы и иммиграционный адвокат, была приговорена к двум годам тюремного заключения, а Аркадиан, также являющийся адвокатом, был приговорен к шести месяцам тюремного заключения.

Уильямс заявил: “В своем офисе, на Брайтон-Бич Джамгарова с помощью Аркадиана и других выдумывала чудовищную ложь, чтобы обмануть систему получения убежища в нашей стране. Процесс предоставления убежища предназначен для помощи самым уязвимых людям в мире – тех, кто по праву опасается заключения, нападений, пыток или смерти из-за своей религии, национальности, этнической принадлежности, политических взглядов, пола или сексуальной ориентации. Когда адвокаты цинично эксплуатируют эти опасения и наживаются на подготовке и подаче поддельных документов и обучении клиентов лгать под присягой, они нарушают доверие, полагаемое в них, и подрывают систему предоставления убежища”.

Согласно обвинению и документам, представленным в этом случае, и заявлениям, сделанным в открытом суде:

С ноября 2018 года по декабрь 2021 года Илона Джамгарова, иммиграционный адвокат, руководила фирмой, предоставляющей иммиграционные услуги и находящейся в Бруклине, штат Нью-Йорк. Фирма работала с клиентами, преимущественно выходцами из России и СНГ, которые подавали на визы, убежище, гражданство и другие формы правового статуса в Соединенных Штатах. Среди прочего, фирма Джамгаровой давала советы своим клиентам о том, как получить убежище в этой стране, полностью понимая, что эти клиенты не имели законных оснований для убежища. Фирма также подготавливала и подавала в Службу гражданства и иммиграции США (USCIS) поддельные заявления на убежище, письменные заявления аппликанта на убежище о его личной истории и основаниях для убежища, часто включающие утверждения о прошлом преследовании, и связанные с ними документы в поддержку. Члены и сотрудники фирмы также обучали определенных клиентов лгать под присягой во время интервью, проводимых офицерами убежища USCIS, и представляли юридическую помощь своим клиентам в различных иммиграционных процедурах.

Илона Джамгарова советовала клиентам искать убежище, ложно утверждая, что они являются членами ЛГБТ-сообщества, которые подверглись преследованию в своих родных странах, при этом полностью понимая, что эти клиенты не являются членами этого сообщества и не подвергались такому преследованию. Кроме того, Джамгарова и ее муж Артур Аркадиан, также являющийся адвокатом, подготавливали и подавали поддельные заявления на убежище клиентов в USCIS, полностью понимая, что эти документы иногда содержат ложные сведения. Джамгарова, Аркадиан и другие, включая обвиняемого Игоря Резника, также обучали клиентов лгать на интервью на убежище под присягой перед офицерами иммиграционной службы.

Фирма Джамгаровой дополнительно нанимала журналистов, включая Резника, которые сознательно выдумывали и составляли поддельные письменные заявления клиентов, чтобы они могли быть представлены в качестве их заявлений на убежище. Эти заявления содержали рассказы о личной истории клиентов и были наполненные ложью, включая события и случаи предполагаемого преследования, выдуманные Резником и его сообщниками.

46-летняя Джамгарова и 44-летний Аркадиан ранее признали себя виновными в заговоре по мошенничеству в иммиграции. В рамках приговоров Джамгарове было назначено дополнительно два года условного освобождения, она должна уплатить штраф в размере 15 000 долларов и приговорена к конфискации 540 000 долларов, а Аркадиану (сверх тюремного срока) было назначено два года условного заключений, он должен уплатить штраф в размере 5000 долларов и подлежит к конфискации 1500 долларов.

41-летний Резник из Нью-Йорка, который также ранее признал себя виновным в заговоре по мошенничеству в иммиграции, ожидает приговора суда.