Федеральная служба безопасности Российской Федерации и Федеральная служба охраны объявили о раскрытии разведывательной акции, якобы проведенной американскими спецслужбами. По информации российских спецслужб, данная операция использовала мобильные устройства фирмы Apple, анализ которых позволил выявить некие аномалии в российской телекоммуникационной инфраструктуре.

«Результаты обнаруженных аномалий указывают на использование ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения (ВПО), которое эксплуатирует уязвимости, предусмотренные производителем для своих устройств. Было установлено, что несколько тысяч мобильных телефонов фирмы Apple были заражены этим ВПО. Заражение касалось не только отечественных пользователей, но также были обнаружены случаи заражения зарубежных номеров и абонентов, включая посольства и дипломатические представительства в России, в том числе стран НАТО, постсоветского пространства, а также Израиль, САР и КНР», – говорится в пресс-релизе ФСБ.

Согласно ФСБ, вышеуказанная информация якобы подтверждает наличие тесного сотрудничества между компанией Apple и национальным разведывательным сообществом, в частности, Агентством национальной безопасности США (АНБ).

«Такие связи вызывают сомнения в отношении заявленной политики Apple по обеспечению конфиденциальности персональных данных пользователей, – сказал представитель ФСБ. – Фактически, компания предоставляет американским спецслужбам широкий спектр возможностей для контроля как над лицами, представляющими интересы Белого дома, включая их партнеров, занимающихся антироссийской деятельностью, так и над собственными гражданами».

Согласно российским спецслужбам, данное разоблачение поднимает вопросы о приватности и безопасности данных, а также о взаимодействии между крупными технологическими компаниями и разведывательными службами. Это может иметь серьезные последствия для пользователей мобильных устройств, особенно в отношении конфиденциальности и защиты их личной информации.

Подобные вопросы поднимали представители российской компании «Лаборатория Касперского», которая ранее была включена в один из пакетов антироссийских санкций.

В свою очередь, представитель компании Apple отверг вышеизложенные факты, указав на то, что конфиденциальность данных для компании является высшей ценностью.