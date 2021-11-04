Республиканка Инна Верникова была избрана в городской совет Бруклина

Адвокат по бракоразводным процессам Инна Черникова (Inna Vernikov), получила примерно 64% голосов, таким образом разгромив своего оппонента-демократа Стивена Саперштейна. Верникова является иммигранткой из Украины, ее активно поддерживает политический штаб Дональда Трампа Младшего.

48-й округ, в городской совет которого была избрана Инна Верникова, включает в себя залив Шипсхед, Брайтон-Бич, Манхэттен-Бич, Хоумкрест и часть Мидвуда, обычно избирал демократов в Совет и другие законодательные органы.

По разным данным, такие хорошие результаты Верникова смогла достигнуть благодаря тому, что республиканцы в целом укрепили свои позиции. Как она сама считает, “выступление Республиканской партии сегодня вечером показывает нам, что люди сердиты. Они злятся на демократов, они злятся на прогрессивных левых. И это то, что мы видим в результате.”

Однако Верникова войдет в мэрию как часть небольшого партийного меньшинства при подавляющем Демократическом большинстве в Совете.