В пригороде российского Белгорода идут бои

В результате прямого попадания снаряда в городе Шебекино Белгородской области загорелось здание общежития, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, город обстреливают “снарядами Града” украинские военные. В городе фиксируются пожары и слышны звуки взрывов. Местных жителей отправляют в пункты временного размещения. Как сообщают очевидцы с места события, в округе Белгорода действуют партизаны из российского сопротивления.

“В Шебекино горит здание общежития, обстрелом повреждено здание администрации. В городе нет света”, – сообщил губернатор.

По данным РИА Новости, в результате инцидента были госпитализированы 11 человек, из которых четверо находятся в тяжелом состоянии.

Глава региона также говорит об одном пострадавшем с осколочным ранением, а также о разрушении в здании администрации.

По данным РИА Новости, в результате инцидента были госпитализированы 11 человек, из которых четверо находятся в тяжелом состоянии.

В то же время, в городе Белгороде в микрорайоне Харьковская гора произошел взрыв, в результате которого два человека получили ранения. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотник упал на проезжую часть. Пострадавшие были доставлены в больницу, одному из них подозревают сотрясение мозга, а другой отказался от госпитализации из-за легких ушибов. Один автомобиль также получил повреждения. На месте происшествия работают оперативные службы и следственная группа, и обстоятельства инцидента выясняются.

Мэр Белгорода Валентин Демидов уточнил, что взрыв произошел недалеко от АЗС “Роснефть” на улице Щорса. По его словам, беспилотник взорвался недалеко от земли, и пока не обнаружено взрывоопасных устройств.

Организация “Русский добровольческий корпус” утверждает, что бои идут неподалеку от Шебекино, в предместьях Новой Таволжанки и Титовки. О боях в этом районе также сообщает легион “Свобода России”. Белгородская Региональная служба по чрезвычайным ситуациям (РСЧС) передает о обстрелах сел Графовка и Репяховка в Краснояружском районе, а также сел Рождественка и Мокрая Орловка в Грайворонском городском округе.

Ранее сообщалось о том, что российские добровольцы перешли границу РФ в Белгородской области и провели молниеносный рейд по приграничному региону. Бойцы призвали местных жителей присоединятся к партизанскому движению по “освобождении России”.