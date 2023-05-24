США отвергли заявления о причастности к атаке в Белгородской области

США отвергли утверждения, что они причастны к атаке в Белгородской области России, но заявили, что они не вмешиваются в действия Украины по управлению войной. При этом в Госдепартаменте заявили, что Украина сама определяет методы ведения войны, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

«Мы не поощряем и не поддерживаем удары внутри России, и мы ясно дали это понять», – заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

«Но, как мы также сказали, Украина сама должна решать, как вести эту войну», – добавил он, не вдаваясь в детали.

Комментируя заявления о том, что в ходе атаки использовалась американская военная техника, Миллер сказал: «На данный момент мы скептически оцениваем достоверность этих сообщений».