Боец ММА отказался от американского гражданства в пользу российского

Боец ММА Джефф Монсон сдал американский паспорт в консульство США в Стамбуле. О смене американского гражданства на российское спортсмен, а также актер и депутат Совета депутатов городского округа Красногорска (Московская область) от партии “Единая Россия”, начал говорить 10 лет назад – еще в 2013 году.

15 февраля 2023 года Джефф Монсон заявил, что находится в процессе отказа от американского гражданства, после этого у него “останется только российский паспорт”. Боец ММА получил российское гражданство в мае 2018 года; а 10 сентября 2016 года он получил гражданство самопровозглашённой Луганской Народной Республики.

“Я сдал американский паспорт в консульство США в Стамбуле. Я отказался от гражданства США из-за политики этой страны. Все мои мысли и мое будущее связаны только с Россией,” – заявил Монсон ТАСС. “Теперь я больше не американец, я только россиянин.”

В мае этого года он заявил о планах баллотироваться в Госдуму РФ.