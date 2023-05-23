Конгрессмены просят Байдена перевести Украине замороженные активы ЦБ РФ

Группа демократов и республиканцев во главе с Адамом Шиффом и Брайаном Фицпатриком призвала президента передать Киеву замороженные в связи с санкциями активы российского Центробанка, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Члены Палаты представителей, демократ Адам Шифф и республиканец Брайан Фицпатрик направили во вторник письмо президенту Джо Байдену, призвав его передать Киеву замороженные российские активы, чтобы помочь поддержать оборону страны и гуманитарную ситуацию в Украине.

Цена войны, развязанной Москвой в Украине, значительна – как с точки зрения человеческих жизней, так и с точки зрения финансовых ресурсов. Согласно недавней оценке, текущие бюджетные потребности Украины оцениваются в 5 миллиардов долларов в месяц, а восстановление станет масштабным мероприятием, которое, как ожидается, обойдется в 411 миллиардов долларов в течение 10 лет.

Ссылаясь на возможности, предусмотренные в Законе о международных чрезвычайных экономических полномочиях, и прошлые прецеденты, такие как перевод президентом Джорджем Бушем-младшим 1,7 миллиарда долларов из средств правительства Ирака для компенсации жертвам терроризма, в письме содержится призыв к президенту Байдену перепрофилировать активы российского Центрального банка, замороженные в соответствии с американскими санкциями, для оказания столь необходимой Украине помощи.

«В этот критический момент, когда каждый доллар может помочь изменить исход войны, мы призываем вас использовать свои полномочия для перевода активов российского Центрального банка стоимостью в миллиарды долларов, замороженных в соответствии с американскими санкциями, для удовлетворения неотложных военных и гуманитарных потребностей в Украине, — говорится в обращении законодателей. — Как заявил министр иностранных дел Украины [Дмитрий] Кулеба на недавней панельной дискуссии, “агрессор должен возместить весь ущерб, причиненный Украине”».

«Международному сообществу ясно, кто является агрессором, и кто должен нести издержки этой незаконной войны — это Россия», – также говорится в письме.

Обращение также подписали конгрессмены Ллойд Доггетт, Барбара Ли, Стив Коэн, Майк Куигли, Дональд Пейн-младший, Эрик Суолвелл, Норма Торрес, Кевин Маллин и Элеонора Холмс Нортон.