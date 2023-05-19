Страны G7 помогут Украине в восстановлении экономики и инфраструктуры

Члены «Большой семерки» пообещали Украине экономическую поддержку для восстановления и реконструкции критически важной инфраструктуры, а также обеспечения долгосрочной экономической устойчивости страны, пишет VOA.

В своем заявлении по итогам встречи лидеры стран G7 подтвердили «твердую приверженность обеспечению Украины необходимой ей экономической поддержкой» для восстановления ее инфраструктуры, а также «стабилизации ее макроэкономической и финансовой ситуации».

Страны-участницы саммита G7 в японском городе Хиросима также договорились об усилении согласования действий друг с другом и с Украиной в рамках Межведомственной координационной платформы доноров Украины для более эффективного и быстрого процесса восстановления страны.

Эта платформа призвана координировать донорскую поддержку в соответствии с потребностями Украины, способствовать осуществлению реформ в Украине в соответствии с ее европейской направленностью и содействовать устойчивому росту страны при поддержке частного сектора.

«Мы продолжим наши совместные усилия по поддержке ремонта критически важной инфраструктуры Украины, восстановления и реконструкции, – говорится в заявлении по результатам встречи. – Мы намерены использовать Платформу как наш основной механизм для обеспечения того, чтобы наша помощь и поддержка реформ были хорошо скоординированы, последовательны и взаимно усиливали друг друга».

Участники встречи также пообещали способствовать восстановлению энергетической инфраструктуры Украины, а также поделиться опытом, знаниями и экспертизой в гуманитарной области, ликвидации последствий войны и загрязнения окружающей среды.

Также участники встречи отметили важность роли частного сектора, в том числе – в развитии торговли и инвестиций, которые также будут способствовать восстановлению инфраструктуры и экономической стабильности Украины.

Страны-члены G7 также выразили надежду, что Конференция по восстановлению Украины, которая пройдет в Лондоне 21-22 июня этого года, усилит динамику осуществления реконструкции страны.