13 января действующий американский президент Джо Байден выступил в Государственном департаменте США, подведя внешнеполитические итоги свой администрации и и делясь видением главных вызовов и достижений. Вероятно, это его выступление будет последним на посту президента – меньше, чем через неделю, 20 января, состоится инаугурация 47-го президента США, которым станет миллиардер Дональд Трамп.

Во время выступления Байден заявил, что одним из главных результатов во внешней политики стал успешная поддержка Украины. Он напомнил о своей поездке в Киев в феврале 2023 года, назвав её символом приверженности Соединенных Штатов поддержке демократическим ценностям и подчеркнув, что эта поездка была важным шагом в укреплении доверия к США как к надежному партнеру.

“Мы укрепили веру в США как в настоящего партнера. Когда Путин начал вторжение в Украину, он думал, что захватит Киев течение нескольких дней. Но на самом деле после начала войны именно я появился в центре Киева, а не он,” – сказала Байден. “Я стал единственным верховным главнокомандующим, который посетил зону военных, не находящуюся под контролем американских сил.”

Президент Байден выразил уверенность, что благодаря усилиям его администрации Украина сохраняет свою независимость и демократию. Он напомнил, что его команда ввела беспрецедентные санкции против России, которые ослабили экономику страны: “Рубль находится под давлением. С самого начала моего срока мы сделали две главные вещи — сплотили мир для защиты Украины и предотвратили столкновение двух ядерных держав”.

Говоря о ситуации в Сирии, президент отметил, что Россия и Иран пытались сохранить власть Башара Асада, но их усилия не увенчались успехом. Он подчеркнул, что его администрация заложила прочный фундамент для будущих действий в международной политике, особенно в вопросах сдерживания влияния России, Северной Кореи и Ирана, поскольку эти три страны представляют главную угрозу демократии в современном мире.

Завершая свое выступление, Джо Байден поблагодарил всех, выразил уверенность, что США продолжат оставаться лидером глобального сообщества, объединяя страны перед лицом новых вызовов. Он также выразил надежду, что многие будут работать при новой администрации, “чтобы продолжать это движение”.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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