ЕС хочет свернуть поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Германию и Польшу

Агентство Bloomberg ознакомилось с официальными документами EC, подготовленными по этому вопросу, сообщает VOA.

Согласно предложениям ЕС в рамках 11-го пакета антироссийских санкций, поставки российской нефти по северному участку нефтепровода «Дружба» в Германию и Польшу должны быть полностью прекращены.

Bloomberg пишет, что это шаг можно считать символическим, так как эти две страны фактически уже перестали получать сырую нефть из России. В ответ на введенный западными странами потолок цен на российскую нефть Россия в феврале 2023 года приостановила поставки сырой нефти в эти страны. Несколько нефтеперерабатывающих заводов в Германии вынуждены были заняться сложной логистикой для доступа к альтернативным сортам нефти.

Когда в июне 2022 года ЕС запретил большую часть импорта российской нефти, для Германии и Польши было сделано исключение касательно нефтепровода «Дружба», по которому две страны импортировали в среднем около 480 000 баррелей российской нефти в день в 2022 году.

Польша особенно настаивала на введении санкций в отношении северного маршрута трубопровода «Дружба», поскольку в противном случае Варшаве было бы сложно юридически расторгнуть контракты и выполнить обещание прекратить импорт российской нефти. Польша расторгла свой последний контракт на поставку российской нефти весной 2023 года.

При этом по северной ветке «Дружбы» продолжали получать небольшие объемы нефти из Казахстана. Транзит казахской нефти по трубопроводу будет по-прежнему разрешен, поскольку в данном случае речь идет об импорте из третьих стран, в том числе в виде транзита нефти через территорию Россию. Чтобы прояснить этот момент, предложения ЕС содержат исключения, по которым разрешается предоставлять услуги для обеспечения покупки, импорта или транспортировки нефти, добывающейся в Казахстане, и для обслуживания трубопровода Каспийского консорциума (КТК).

После введения 11-го пакета санкций исключения останутся только в отношении Венгрии, Чехии и Словакии, получающих российскую нефть по южной ветке ««Дружбы». Эта ветка нефтепровода проходит через территорию Украины.

В новом пакете санкций ЕС основное внимание уделяется пресечению обхода санкций. В частности судам, нарушившим санкционные меры, хотят запретить заходить в порты ЕС и будут приняты специальные меры против судов, отключающие свои навигационные системы. Кроме того, ЕС собирается ввести инструменты для ограничения торговли подсанкционными технологиями, которые попадают в Россию через третьи страны.