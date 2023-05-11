На Западе “Группу Вагнера” могут признать террористами

Британия готовится признать “Группу Вагнера” — российскую частную армию, активно участвующую во вторжении в Украину — террористической организацией, сообщает газета The Times of London со ссылкой на правительственные источники.

Европейский Союз и Соединенные Штаты обсуждают подобное решение, которое поставили бы Группу в один ряд с Исламским государством и Аль-Каидой.

Наемники “Группы Вагнера”, многие из которых были завербованы из российских тюрем, играют ведущую роль в нападении России на украинский город Бахмут. Битва за город идет месяцами. Украинское и западные правительства говорят, что “Вагнер” понес десятки тысяч потерь.

Вагнер тесно сотрудничает с российским правительством. Эта группа обвиняется в массовых зверствах в Украине, в том числе пытках и убийствах военнопленных и гражданских лиц, в том числе детей. Командование “Группы Вагнера” отрицает обвинения, несмотря на многочисленные доказательства на местах и свидетельства бывших наемников.

Члены Группы, включая ее лидера Евгения Пригожина, находятся под санкциями США, Европейского Союза и Великобритании. Британия за последние два месяца формировала иск в суд и может признать «Вагнер» террористической группой уже через несколько недель, сообщает Times.

По словам Тани Мегры из Международного центра борьбы с терроризмом в Гааге, членство в “Группе Вагнер” или продвижение группы или даже демонстрация его логотипа станут уголовным преступлением.

“Это может сдерживать компании от ведения бизнеса с “Группой Вагнер”. Но неизвестно, какой эффект это будет иметь, поскольку “Группа Вагнер” получает свои финансовые ресурсы не столько из Европы, сколько от незаконной деятельности в Африке. Так какие могут быть преимущества? Возможно, это больше символично”, – говорит Мегра в интервью “Голосу Америки”.

Наемники “Группы Вагнер” действовали в Сирии и нескольких африканских странах, включая Ливию, Центральноафриканскую Республику, Мали и Судан, обычно предлагая правительствам услуги безопасности в обмен на доступ к минеральным богатствам и поддержку геополитических целей России.