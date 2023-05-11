Блинкен рассказал, как искусственный интеллект помогает выявлять российскую дезинформацию об Украине. Об этом сообщает VOA.

США разработали систему на основе искусственного интеллекта для выявления и сбора российской дезинформации в Интернете. Как именно искусственный интеллект помогает находить дезинформацию об Украине, рассказал государственный секретарь США Энтони Блинкен.

“Государственный департамент разработал онлайн-агрегатор контента об Украине с поддержкой искусственного интеллекта, чтобы собирать российскую дезинформацию, которую можно проверить, а затем делиться ею с партнерами по всему миру. Мы продвигаем независимые СМИ и цифровую грамотность. Мы работаем с партнерами в академических кругах, чтобы надежно обнаруживать фальшивый текст, созданный российскими чат-ботами”, – сказал Блинкен во время церемонии Дома Свободы 9 мая в Вашингтоне.

Государственный секретарь США рассказал, как его ведомство реагирует на угрозы правам человека в интернете и дезинформацию.

Россия продолжает распространять непрекращающийся поток дезинформации о своей агрессивной войне против Украины, чтобы скрыть «ужасные злоупотребления, которые она совершила», или оправдать свои преступления, добавил Энтони Блинкен.

По словам Блинкена, правительство США сотрудничает с учеными, чтобы надежно выявлять фейковый текст, созданный российскими чат-ботами.

Государственный секретарь США также предупредил, что технология искусственного интеллекта может иметь обратный эффект, если попадет в “плохие руки”.

“Это также чревато укреплением авторитарных правительств, в частности, может позволить им еще эффективнее использовать социальные медиа, чтобы манипулировать своими народами и сеять раскол среди своих противников”, – отметил глава Госдепа США.