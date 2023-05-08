Украинцы – среди лауреатов Пулитцеровской премии за репортажи из Мариуполя

В США объявили победителей Пулитцеровской премии в 2023 году. Среди них – информационное агентство Associated Press в номинации «За служение обществу», которое наградилo за работу в Мариуполе украинских фотографов Евгения Малолетки, Мстислава Чернова и Василису Степаненко, а также французскую корреспондентку Лори Хиннат. Об этом говорится на сайте Пулитцеровской премии.

На веб-странице премии указаны отмеченные наградой фотографии и видео агентства Associated Press из Мариуполя, которые демонстрируют тела убитых гражданских, испуганные лица детей, обстрелянные здания, в том числе драмтеатр и роддом. Работу фотографов и корреспондентов агентства AP комитет премии назвал “смелыми репортажами из осажденного города Мариуполя, которые засвидетельствовали убийство мирных жителей во время вторжения России в Украину.”

На странице Associated Press в Твиттере указано, что агентство получило Пулитцеровскую премию за экстренные новостные фотографии для освещения войны в Украине. По словам жюри, фотографы создали “нефильтрованный взгляд на ужасы войны, сбалансировав документирование новостей и безопасность.”