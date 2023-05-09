Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине на $1,2 млрд

Пакет помощи включает средства ПВО, боеприпасы для противодействия беспилотникам и 155-мм артиллерийские снаряды, сообщает Русская служба «Голоса Америки» 9-го мая.

Во вторник Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине в сфере безопасности, в рамках которой предоставляются дополнительные средства противовоздушной обороны и артиллерийские боеприпасы. Этот пакет, общая стоимость которого составляет до 1,2 миллиарда долларов, предоставляется в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (USAI).



«Этот пакет USAI подчеркивает неизменную приверженность США удовлетворению самых неотложных потребностей Украины путем предоставления в ближайшем будущем критически важных возможностей – таких, как системы ПВО и боеприпасы, а также наращивания потенциала вооруженных сил Украины в целях защиты ее территории и сдерживания российской агрессии в долгосрочной перспективе», – говорится в заявлении Минобороны.



В отличие от вооружений, предоставляемых из запасов Пентагона, в рамках которых продолжаются поставки оборудования Украине, в рамках USAI США закупают вооружение у производителей или партнеров. Нынешнее объявление представляет собой начало процесса заключения контрактов для предоставления Украине дополнительных приоритетных возможностей.



Пакет помощи включает не только ПВО и боеприпасы, но и оборудование для интеграции западных пусковых установок ПВО, ракет и радаров с системами ПВО Украины, боеприпасы для противодействия беспилотникам, 155-мм артиллерийские снаряды, коммерческие услуги спутниковой съемки, поддержку обучения и технического обслуживания.