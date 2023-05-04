Россия обвинила США в атаке на Кремль

Официальный Киев не принимает таких серьезных решений, как атака на Кремль, о чем сообщалось в среду, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, за решением об атаке беспилотников на резиденцию Владимира Путина стоят США.

“Мы хорошо знаем, что решения о таких действиях, о таких терактах, принимаются не в Киеве. А именно в Вашингтоне. А Киев уже исполняет то, что ему говорят делать”, – заявил Песков. – Попытки от этого откреститься – и в Киеве, и в Вашингтоне – они, конечно, абсолютно смехотворны”.

“И не каждый раз Киеву дают право в выборе средств. Это тоже зачастую диктуют из-за океана. Мы это хорошо знаем и отдаем себе в этом отчет…”, – цитирует Пескова ТАСС.

По словам представителя Кремля, во время войны в Чечне наблюдалась похожая ситуация, когда В.Путин просил Запад не кормить с руки террористов”.

“Потому что рано или поздно они ударят по вам”, – говорил тогда президент Путин. Не послушались. И многие страны мира столкнулись с чудовищными проявлениями международного терроризма, случилось много трагедий. Очень хочется, чтобы люди не забывали эту историю”, – цитирует Пескова российское информагентство.

Ранее власти России обвинили Украину в попытке нанести удар по Кремлю с помощью дронов.

Между тем, США всячески отрицает свою причастность к атаке на правительственный объект в Москве.