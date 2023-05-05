Кто организовал «атаку дронов» на Кремль?

Эксперты в Вашингтоне разделились во мнениях на этот счет

Спецоперация Кремля или успех украинских спецслужб? К предполагаемой атаке дронов на Кремль все больше вопросов. Москва уже заявляет о причастности США. Белый дом называет такие обвинения ложными. Опрошенные Русской службой «Голоса Америки» эксперты разделились в оценках, кто стоит за атакой беспилотников на Кремль.



Военные аналитики из «Американского института войны» (ISW) допускают, что российские власти организовали и инсценировали атаку, якобы украинских беспилотников на Кремль в ночь на 3 мая. Военные эксперты пишут, что целью данной операции может быть стремление Москвы сделать войну ближе для россиян и мобилизовать больше добровольцев для участия в обороне против украинского контрнаступления.



В ISW считают скорую и организованную информационную волну Кремля и подконтрольных СМИ, очередным доказательством того, что за нападением на Кремль стоят российские спецслужбы.



При этом военные эксперты ISW уточняют, что шанс у двух беспилотников преодолеть многоуровневую систему обороны российских ПВО и долететь до Кремля практически ровны нулю.



Тем более стоит учесть, что в январе российские власти установили на крышах высотных зданий в центре Москвы комплексы ПВО «Панцирь С1», предназначенные для уничтожения воздушных целей.



Опрошенные Русской службой «Голоса Америки» эксперты из различных аналитических центров разделились в оценках, кто стоит за атакой беспилотников на Кремль.