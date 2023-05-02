По мнению США, русские потеряли 100 тысяч человек в Украине за 5 месяцев

Согласно новым оценкам американских официальных лиц, за последние 5 месяцев российские военные потеряли более 100 000 солдат в результате их смертей или ранений в Украине.

Представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби сообщил журналистам в понедельник, что эта цифра включает более 20 000 погибших, половина из них – так называемые вагнеровцы. По утверждениям Кирби, эти данные основаны на оценках американской разведки. Также он заявил, что вскоре будет объявлен еще один пакет американских вооружений для Украины.

“Россия исчерпала свои военные запасы и свои вооруженные силы,” — сказал Кирби, говоря о попытке России провести зимнее наступление на Донбассе преимущественно через Бахмут, которая провалилась.

По словам Джона Кирби, большинство солдат группы наемников Вагнера – “заключенные, брошенные в бой в Бахмуте без достаточной боевой подготовки, боевого руководства или какого-либо чувства организационного управления и контроля”.