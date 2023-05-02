С наркотиками в Сан-Франциско будет бороться Нацинальная гвардия

Губернатор Калифорнии запустил операцию по борьбе с бандами, занимающимися торговлей фентанилом в Сан-Франциско.

В конце апреля губернатор Гэвин Ньюсом санкционировал назначение сотрудников Калифорнийского дорожного патруля (CHP) и Калифорнийской национальной гвардии (CalGuard) для новой межведомственной операции в городе, которая началась 1 мая.

Губернатор и генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта также объявил, что Департамент юстиции Калифорнии (CADOJ) намерен предоставить юридическую экспертизу и помощь в судебном преследовании сложных дел с участием нескольких юрисдикций, связанных с операцией.

Совместная операция будет результатом совместных усилий нескольких агентств, включая CADOJ, CHP, CalGuard (Национальная гвардия штата Калифорния), Департамент полиции Сан-Франциско (SFPD) и Окружную прокуратуру Сан-Франциско (SFDA). Операция будет сосредоточена на борьбе с незаконным оборотом фентанила и привлечении к ответственности операторов наркоторговли.

При этом правоприменительные меры не будут направлены на криминализацию тех, кто борется с употреблением психоактивных веществ, а сосредоточатся на нарушении поставок фентанила путем привлечения к ответственности поставщиков и торговцев наркотиками.

В рамках этой новой операции CHP выделит новую группу сотрудников правоохранительных органов для активного обеспечения соблюдения закона, уделяя особое внимание борьбе с незаконным оборотом наркотиков в ключевых районах города, включая Тендерлойн. В дополнение к своим дополнительным усилиям правоохранительных органов CHP будет оказывать следственную поддержку для разработки сложных уголовных дел и пресечения незаконного оборота опиоидов.

CHP также проведет дополнительное специализированное обучение сотрудников SFPD, чтобы помочь местным правоохранительным органам в выявлении, сдерживании и предотвращении преступлений, связанных с наркотиками и алкоголем.

Члены службы CalGuard будут поддерживать анализ операций по незаконному обороту наркотиков, уделяя особое внимание разрушению и ликвидации фентаниловых сетей в регионе, которые способствуют продолжающемуся кризису общественной безопасности и общественного здравоохранения.

Аналогичные операции, проведенные при поддержке CalGuard в прошлом месяце по всему штату, привели к изъятию 4,7 миллиона таблеток фентанила и 2471 фунта порошка фентанила общей стоимостью более 49 миллионов долларов.