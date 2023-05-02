Почему путинские генералы не считаются с массовыми потерями своих войск?

Оборона Бахмута имеет большое значение в контексте подготовки контрнаступления ВСУ, во вторник заявил командующий сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский. По его словам, ВСУ не намерены оставлять город, несмотря на непрекращающиеся массированные атаки российских войск и наемников ЧВК “Вагнер”.

Бои за Бахмут длятся уже несколько месяцев. Кремлевская пропаганда и лично основатель «Вагнера» Евгений Пригожин неоднократно сообщали о его взятии, но всякий раз это оказывалось лишь информационным вбросом.

Накануне Белый дом, опираясь на данные американской разведки, заявил, что российские потери в боях за Бахмут за последние пять месяцев составляют примерно 100 000 убитых и раненых.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби подчеркнул, что эта цифра включает более 20 000 погибших, половина из них – из ЧВК «Вагнер», которая рекрутировала осужденных из российских тюрем.

«Попытка России провести наступление на Донбассе – в основном через Бахмут – провалилась, – констатировал Кирби.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во вторник, что американские данные о потерях российской армии под Бахмутом «взяты с потолка», однако не привел никакой другой официальной статистики. Министр обороны Сергей Шойгу в сентябре прошлого года признал гибель около 6 тысяч человек. Приведенные им тогда цифры не выдерживают никакой критики.

Согласно расследованиям журналистов ВВС, число только поименно установленных погибших в Украине российских военных, давно превысило 20 тысяч. При этом журналисты основываются исключительно на открытых данных и делают вывод, что их статистика занижена, по крайней мере, вдвое.

Одна из главных причин огромных потерь на бахмутском направлении заключается в том, что российские военачальники, по сути, выполняют политический заказ Кремля, говорит в комментарии для Русской службы «Голоса Америки» политический обозреватель Иван Преображенский. В таких случаях, по его мнению, российские генералы с ценой традиционно не считаются.

«Очевидно также, что потери – результат того, что стратегические планы невозможно поменять или скорректировать, потому что в их принятии по-прежнему активно участвует Владимир Путин, – добавил он. – Тут тоже ничего нового нет. Подобные истории сплошь и рядом происходили во время Второй мировой войны, когда решения, принимавшиеся под нажимом Сталина, приводили к чудовищным потерям».

Тем не менее несмотря ни на что кровопролитная война может продлиться еще несколько лет, полагает Иван Преображенский: «Соответственно, неизбежно продолжатся и массовые потери вне зависимости от того, будет ли путинская армия наступать или отступать. Создается впечатление, что российская сторона никак иначе вести войну просто не умеет. Городов и населенных пунктов в Украине хватает. Если российские вооруженные силы и дальше будут действовать с тем же «успехом», что и под Бахмутом, то очередной волны мобилизации не избежать. А для Путина это крайне невыгодный вариант с учетом грядущих президентских выборов».

При этом показательно, что растущие потери не приводят к заметным изменениям в массовом сознании россиян, подчеркнул обозреватель. «Потому что общество адаптировалось к войне, привыкло к ней. К тому же пропаганда настойчиво внушает, что Россия якобы воюет со всем Западом и НАТО… А хуже всего то, что большинство даже не задумывается, какой катастрофой для страны уже стала эта война, чем бы и когда она ни закончилась. Де-факто России лишится своей экономики», – резюмировал Иван Преображенский.

К столь огромным потерям привела старая тактика, распространенная в российской армии еще со времен Сталина и маршала Жукова, в свою очередь, заметил журналист и публицист Игорь Яковенко. По его словам, суть этой тактики сводится к тому, чтобы «заваливать противника трупами своих солдат».

«Путинские генералы действуют в соответствии с сомнительным принципом: “бабы новых нарожают”, – уточнил он в разговоре с Русской службой «Голоса Америки». – Поражает также бессмысленность происходящего. За небольшой город, не имеющий стратегического значения, идет битва сродни Сталинградской. Никакого наступления на деле нет. Российская армия продвигается за неделю на сто метров. Но это стоит тысяч и тысяч трупов. Особую циничность этой истории придает то, что боях за Бахмут используются как пушечное мясо заключенные, «освобожденные» из тюрем, чтобы умереть в Украине».

Ко всему прочему война в Украине принимает характер своеобразной «Ярмарки тщеславия», утверждает Игорь Яковенко: «(Евгению) Пригожину нужно показать Путину, как он и его ЧВК «Вагнер» круты, а Путину надо предъявить всему миру и российскому народу хоть какую-то видимость успеха. Требуется чем-то отчитаться, а нечем. За последнее время российские войска терпят одни только унизительные поражения. В этом контексте жизни людей для власти немногого стоят».

Вместе с тем журналист согласен, что путинский режим в состоянии продолжать войну еще относительно долго. «Таковы оценки западных экспертов, да и российская арифметика это подтверждает. Ресурсы у Путина пока еще есть. Это, по крайней мере, порядка 30–40 миллионов мужчин мобилизационного возраста. Но война в любом случае обернется поражением России. Это только вопрос времени. Также велика вероятность того, что при таком исходе режим может рухнуть, и страна погрузится в очередную смуту, которые всегда возникают после серьезных военных поражений», – заключил Игорь Яковенко.