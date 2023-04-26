Белый дом: Ожидаем наступления россиян на некоторых участках в Украине

С улучшением погодных условий в Украине российские силы могут пойти на наступление на нескольких участках военных действий, заявил координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби в интервью Голосу Америки. По его словам, Соединенные Штаты усиливают безопасность помощи Украине, чтобы ВСУ имели все возможности для собственного контрнаступления.

“Kогда погода улучшится, а она уже начинает улучшаться, можно ожидать, что россияне захотят пойти в наступление на некоторых участках, и мы не знаем точно, где и как они это сделают, но мы хотим обеспечить лучшую защиту украинцам. Если они примут решение о собственных наступательных операциях, они могли бы их провести”, – рассказал Кирби в интервью Голосу Америки.

“Мы развиваем мощности, которые предоставляем Украине”, – добавил он.

Кирби перечислил потребности ВСУ сегодня, среди которых назвал бронетехнику, артиллерию, противовоздушную оборону, материально-техническое обеспечение.

“Это действительно жизненная сила любой армии в полевых условиях. Как ее поддерживать, как получить запчасти, еду, воду и топливо, вещи, необходимые для непрерывной работы. Это должно быть также приоритетом”, – рассказал представитель Белого дома.

Ранее Голос Америки опубликовал экспертные оценки, которым может быть контрнаступление украинских Вооруженных Сил. По их оценкам возвращение Крыма может быть одним из приоритетов Киева.