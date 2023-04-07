Сообщается об утечке секретного плана Пентагона о контрнаступлении Украины

В материалах содержатся сведения о составе и вооружениях, по крайней мере, части украинских подразделений, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Пентагон пытается установить источник утечки секретных материалов о планах помощи Украине в преддверии готовящегося наступления украинской армии, сообщает газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных сотрудников администрации Джо Байдена.

По ее данным, эти материалы появились в последние дни в социальных сетях.

Как отмечает газета, в материалах содержатся сведения о составе и вооружениях, по крайней мере, части украинских подразделений, подготавливаемых к наступлению.

Из 12 бригад, о которых идет речь в документах, 9 оснащаются с помощью западных союзников Украины. Для их оснащения потребуется, согласно документам, 250 танков и 350 боевых машин пехоты.

В документах, как отмечают собеседники газеты, нет планов наступления, планируемого украинским генштабом.

Часть документов, где содержатся сведения о российских и украинских потерях, по словам источников The New York Times, выглядит сфальсифицированными.

В одной из таблиц уровень российских потерь оценивается в 17,5 тысяч убитыми, украинских – в 71,5 тысяч, что противоречит данным Пентагона о почти 200 тысячах убитых и раненых российских военнослужащих и более, чем 100 тысячах убитых и раненых украинских военных.

The New York Times называет утечку этих документов крупнейшим из ставших достоянием гласности успехов российской разведки с начала вторжения российской армии на украинскую территорию.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что не исключает, что контрнаступление вооруженных сил Украины может начаться в ближайшие недели.