Конгресс США планирует победу Украины

Проект резолюции Конгресса США под названием “Победа Украины” был представлен во вторник 25 апреля, в Вашингтоне. Соавторами документа выступили законодатели Палаты Представителей Конгресса США глава Хельсинкской комиссии республиканец Джо Уилсон и демократ Стив Коэн. Во время презентации также присутствовали конгрессвумен-демократ Марси Каптур, 3-й президент Украины Виктор Ющенко.

В документе говорится, что победой Украины должен считаться полный возврат под контроль Киева территории Украины в международно признанных границах 1991 года.

“Палата представителей подтверждает, что политика Соединенных Штатов состоит в том, чтобы Украина победила над вторжением и восстановила международно признанные границы с 1991 года. Также (Палата представителей – ред.) считает, что мир добытый украинской победой, должна обеспечить интеграция Украины в НАТО и другие евроатлантические институты, соответствующие политике Соединенных Штатов. Соединенные Штаты должны работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить, что бы Российская Федерация выплатила Украине репарации, а мировое сообщество будет помогать отстроить Украину, в то время как руководители РФ будут привлечены к ответственности за эту захватническую войну, а также будет установлена справедливость для жертв преступлений, совершенных Российской Федерацией во время ее вторжения”, – говорится в резолюции о “Победе Украины”.

По словам соавтора документа конгрессмена Джо Уилсона, проект впервые четко указывает, что именно должен считаться завершением войны и победой Украины.

“Мы вносим эту резолюцию, чтобы объяснить важность сохранения территориальной целостности. Я считаю, что это важно в частности для американского народа, который должен понять, что вся территория Украины должна быть возвращена под юрисдикцию Киева. Для этого военный преступник Путин должен вывести свои войска. И если готовятся какие-либо переговоры, то на них должна идти речь о графике вывода войск”, – рассказал Уилсон в эксклюзивном комментарии журналистке Голоса Америки, Екатерине Лисуновой.