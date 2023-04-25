WP: Украина планировала атаки на ряд объектов в России

По данным газеты, она согласилась по просьбе Вашингтона отложить удары, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины планировало атаки на ряд объектов в России, в том числе в Москве, в первую годовщину широкомасштабного российского вторжения в Украину – 24 февраля.

Об этом сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на секретные документы Агентства национальной безопасности США.

Они, как и множество других секретных документов американских ведомств, ранее были опубликованы в сети.

Как утверждает издание со ссылкой на документы, за два дня до предполагаемых украинских ударов, 22 февраля, ЦРУ сообщило, что ГУР “согласилось по просьбе Вашингтона отложить удары” по российской территории.

О том, какое именно ведомство США обратилось с просьбой, не сообщается.

Как утверждает издание, глава ГУР Кирилл Буданов сообщал одному из своих подчинённых, что необходимо готовиться к «массированному удару» по целям в России 24 февраля. Среди возможных целей, кроме Москвы, указывался также порт Новороссийск.

Как отмечает The Washington Post, эпизод с подготовкой ударов и их отменой свидетельствует как о готовности Украины поражать цели в глубине российской территории, так и об осторожном подходе США к такой тактике.

Ряд представителей администрации США, пишет издание, опасается, что удары по российской территории, в особенности с использованием американского оружия, могут привести к эскалации, например к использованию Россией тактического ядерного оружия.

Вечером в понедельник советник офиса президента Украины Михаил Подоляк выступил с опровержением публикации. Он назвал ее конспирологической.