WP: Украина планировала атаки на ряд объектов в России

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War in Ukraine
Photo: Ruslan Gurzhiy, Slavic Sacramento

По данным газеты, она согласилась по просьбе Вашингтона отложить удары, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины планировало атаки на ряд объектов в России, в том числе в Москве, в первую годовщину широкомасштабного российского вторжения в Украину – 24 февраля.

Об этом сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на секретные документы Агентства национальной безопасности США.

Они, как и множество других секретных документов американских ведомств, ранее были опубликованы в сети.

Как утверждает издание со ссылкой на документы, за два дня до предполагаемых украинских ударов, 22 февраля, ЦРУ сообщило, что ГУР “согласилось по просьбе Вашингтона отложить удары” по российской территории.

О том, какое именно ведомство США обратилось с просьбой, не сообщается.

Как утверждает издание, глава ГУР Кирилл Буданов сообщал одному из своих подчинённых, что необходимо готовиться к «массированному удару» по целям в России 24 февраля. Среди возможных целей, кроме Москвы, указывался также порт Новороссийск.

Как отмечает The Washington Post, эпизод с подготовкой ударов и их отменой свидетельствует как о готовности Украины поражать цели в глубине российской территории, так и об осторожном подходе США к такой тактике.

Ряд представителей администрации США, пишет издание, опасается, что удары по российской территории, в особенности с использованием американского оружия, могут привести к эскалации, например к использованию Россией тактического ядерного оружия.

Вечером в понедельник советник офиса президента Украины Михаил Подоляк выступил с опровержением публикации. Он назвал ее конспирологической.

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