США перехватили российские бомбардировщики в районе Аляски

Российские самолеты не входили в воздушное пространство США или Канады, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Американский истребитель перехватил российские бомбардировщики в районе Аляски, сообщил Аляскинский регион Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (НОРАД).

«Аляскинский регион НОРАД выявил, отследил, позитивно идентифицировал и перехватил два российских самолета, вошедших и работавших в Опознавательной зоне ПВО Аляски 17 апреля 2023 года», – говорится в заявлении.

НОРАД уточнил, что российские бомбардировщики Ту-95 не входили в американское или канадское воздушное пространство.

Командование добавило, что действия самолетов не рассматривались как провокационные или опасные.

Согласно заявлению, «миссию осуществила авиация НОРАД, включая истребители F-16, истребители F-22, [самолеты-заправщики] KC-135 Stratotanker и самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3».