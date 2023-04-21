С актера Алека Болдуина сняты обвинения в непреднамеренном убийстве

О снятии обвинений объявлено менее чем за две недели до начала судебного процесса, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Прокуратура штата Нью-Мексико сняла обвинения в непреднамеренном убийстве, предъявленные актеру Алеку Болдуину после гибели оператора на съемках фильма «Ржавчина».

Об этом cообщили адвокаты голливудского актера.

«Мы удовлетворены решением о прекращении дела против Алека Болдуина и призываем провести надлежащее расследование фактов и обстоятельств этого трагического происшествия, » – говорится в заявлении защиты Болдуина.

О снятии обвинений было объявлено менее чем за две недели до начала судебного процесса.



Актёр обвинялся в непреднамеренном убийстве оператора Галины Хатчинс и ранении ещё одного участника съемочной группы в 2021 году в штате Нью-Мексико, где проходили съемки картины.

Хатчинс была убита во время репетиции одной из сцен выстрелом из реквизитного револьвера, который оказался заряжен боевыми патронами вместо холостых.