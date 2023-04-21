Доклад: Россия несет значительные потери в боевой технике

Однако в докладе отмечается,что у страны достаточно резервов, чтобы продолжать войну, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Россия несёт значительные потери в боевой технике на поле боя в Украине, но у неё достаточно резервов, чтобы продолжать войну.

Об этом говорится в новом докладе вашингтонского Центра стратегических и международных исследований.

Согласно документу, Россия понесла значительные потери танков, артиллерийских орудий, грузовиков, беспилотников – их обще число приближается к 10 тысячам.

«По разным оценкам, Москва потеряла от 1845 до 3511 танков в течение первого года войны», – отмечают авторы отчёта, причем значительную долю их составляют модернизированные Т-72Б3, поступившие на вооружение в 2013 году.

По подсчетам центра, российская промышленность не способна восполнить потери поставками новых танков. Ведущий производитель танков в России Уралвагонзавод выпускает 20 танков в месяц, в то время как Россия теряет на поле боя в среднем 150 танков в месяц.

В результате она вынуждена возвращать в строй танки, находившиеся в хранилищах десятилетиями, включая Т-55, которые поступили на вооружение сразу после Второй мировой войны, говорится в докладе.

Вместе с тем, по данным центра, Россия, благодаря запасам, всё ещё сохраняет значительное превосходство над Украиной в боевой технике.

В отчёте говорится о пятнадцатикратном превосходстве России в самолётах , семи-восьмикратном в танках и четырёхкратном в БМП.

«Санкции и экспортный контроль не являются идеальным средством, которое вынудит Россию завершить войну», – приходят к выводу авторы отчёта.

Численное превосходство в технике, скорее всего, позволит Москве продолжать войну, рассчитывая на то, что Украина , несмотря на значительно меньшие потери, в какой-то момент начнет испытывать серьезный дефцит в боевой технике.

Нейтрализовать это численное превосходство в технике можно лишь продолжая поставки Украине современных западных вооружений, говорится в докладе.