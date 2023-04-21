Дания и Нидерланды обещают передать Украине 14 танков Leopard 2

Дания и Нидерланды совместно передадут Украине 14 танков Leopard 2. Поставки планируются на начало 2024 года, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Об этом сообщается в совместном заявлении двух стран.

«Нидерланды и Дания сегодня объявляют о своем намерении совместно приобрести, отремонтировать и передать Украине 14 танков Leopard 2A4», – говорится в документе.

В нем также указывается, что танки Leopard 2 будут поставлены в Украину с начала 2024 года «в рамках наших долгосрочных обязательств перед ней».

Стоимость поставок оценивается в 165 млн евро.