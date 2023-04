Могут ли реальные изменения произойти на уровне низов?

Каждый год Фонд Джеймса Ирвина награждает общественных деятелей за продвижение решений критических проблем, затрагивающих миллионы людей в Калифорнии и по всей стране.

Награды подтверждают предположение о том, что локальные изменения могут произойти даже с самыми неразрешимыми проблемами, несмотря на политическую поляризацию, законодательный тупик и экономическую неопределенность в общественной сфере.

На еженедельном брифинге EMS 7 апреля приглашенные спикеры, победители премии Фонда Джеймса Ирвина за лидерство в 2023 году, поделились своими стратегиями внесения изменений – как борются за справедливую заработную плату, избавляются от бездомности и расширяют права заключенных.

Три истории представителей разных сообществ, которые просто решили что-то изменить в жизни своих комьюнити, потому что сами испытали аналогичные сложности в своей жизни.

Дорси Нанн руководит юридическими услугами для заключенных с детьми и является соучредителем некоммерческой организации All of Us or None. Реформатор уголовного правосудия, который создал небольшую некоммерческую организацию для людей, таких как он сам, которые находятся или ранее находились в заключении, чтобы бороться за права заключенных, Нанн управляет штатом из 29 человек, в том числе четырьмя адвокатами, а также сетью отделений по всей территории США. .

Его организация возглавила кампанию «Запретить графу», которая остановила вопросы об истории судимостей в заявлениях о приеме на работу в государственных учреждениях в 50 городах в 35 штатах.

“Мы создаем мощное политическое движение, чтобы добиться полного восстановления наших человеческих и гражданских прав,” — заявил Нанн.

Он убежден, что честные разговоры о дискриминации должны быть о том, почему она не прекращается, когда кто-то выходит из тюрьмы.

“Люди могут видеть в нас только обузу; им еще предстоит увидеть в нас актив. В какой момент мы сможем на самом деле продемонстрировать, что вы не можете запереть 2 миллиона человек, не заперев гениальность, не выбросив много людей?”

Нанн добавил, что трансформация восприятия должна происходить среди людей, которые сами находятся в заключении.

“Величайшая победа для меня — это когда бывшие заключенные приходят и признают, что они действительно могут что-то сделать, чтобы изменить не только свою жизнь, но и изменить то, как функционирует общество,” – поделился Дорси Нанн.

“Я отец, дедушка и прадедушка. На данный момент никто из моих детей не сидел в тюрьме, и я прервал этот процесс, потому что был дома, чтобы позаботиться о них,” — сказал он.

Сара Джаяраман — президент организации One Fair Wage и директор Исследовательского центра продовольственного труда Калифорнийского университета в Беркли. Она начала национальное движение работников ресторана, работодателей и потребителей после 11 сентября.

В 2001 году Сара Джаяраман была молодым юристом, когда она начала организовывать рабочих, потерявших работу, и семьи жертв из Windows on the World, ресторана на вершине башни Всемирного торгового центра.

“В то утро 73 рабочих погибли, 250 рабочих потеряли работу,” — рассказала она.

С 11 сентября Сара Джаяраман боролась за повышение заработной платы и улучшение условий труда в ресторанной индустрии. Она говорит, что большинство работников ресторанов в США — иммигранты, 70% – цветные женщины.

“Мы превратились в национальную организацию с 300 000 работников во всех 50 штатах, и наша борьба распространилась не только на работников ресторанов, но и на всех работников сферы обслуживания,” – рассказала она. Сюда входят все, кто получает чаевые, например, работники маникюрных салонов, мойщики автомобилей, парикмахеры или люди, которые толкают инвалидные коляски в аэропортах.

“Все эти люди — работники, получающие чаевые и получающие зарплату ниже минимальной,” — пояснила Сара Джаяраман.

Эти проблемы также затрагивают многих гиг-работников. По словам Сары, такие компании, как DoorDash и Instacart, сокращают заработную плату на сумму чаевых клиентов, по сути, крадут чаевые у рабочих.

“Мы наблюдаем действительно исторический момент восстания рабочих, когда низкооплачиваемые работники в экономике, особенно в ресторанной индустрии, впервые отказываются работать за эту нищенскую заработную плату,” — поделилась она.

По ее словам, ресторанная индустрия была одним из самых крупных и быстрорастущих работодателей в частном секторе Калифорнии и Соединенных Штатов на протяжении десятилетий.

“Но это был самый низкооплачиваемый работодатель на протяжении поколений, начиная с эмансипации, когда была введена минимальная заработная плата для работников, получающих чаевые,” — сказала Сара Джаяраман

Недавно были приняты меры и законопроекты о повышении минимальной заработной платы до $15/ час прошли через законодательные органы в 15 штатах. “Даже красные штаты, такие как Аризона, Айдахо и Огайо, выносят это на голосование в следующем году”.

Крис Контрерас, директор по развитию Brilliant Corners, некоммерческой организации по предоставлению жилищных услуг, базирующейся в Лос-Анджелесе, помогает с жильем в одном из крупнейших национальных эпицентров бездомности.

“На Калифорнию приходится около трети всего бездомного населения США. По последним подсчетам, более 170 000 калифорнийцев не имеют жилья, из них не менее 60 000 проживают в округе Лос-Анджелес каждую ночь,” — рассказал Контрерас.

“Мы управляем пулом субсидий на гибкое жилье в Лос-Анджелесе, сокращенно Flex, который является признанной на национальном уровне моделью вспомогательного жилья, которая ежегодно помогает тысячам людей избавиться от бездомности,” — рассказал Контрерас. Программа была запущена в 2014 году как государственно-частное партнерство с субсидиями на аренду и услугами по управлению делами.

Жилищный кризис в Лос-Анджелесе несоразмерно затрагивает цветные сообщества. По словам Контрераса, черные жители города составляют 8% населения Лос-Анджелеса, но на их долю приходится более 30% бездомных.

“Мы также наблюдаем рост числа бездомных латиноамериканцев на 26%, а это означает, что латиноамериканцы теперь составляют 44% бездомных округа Лос-Анджелес.”

По словам Контрераса, решение проблемы хронической бездомности заключается в координации ресурсов ряда заинтересованных сторон: владельцев, строителей, системы уголовного правосудия и системы здравоохранения, а также субсидий на аренду жилья из федерального или местного финансирования.

Благодаря этой поддержке его программа привлекает преданных своему делу профессионалов, которые строят отношения с арендодателями и застройщиками для обеспечения безопасности существующих и новых квартир, а также специализированных жилищных услуг и услуг по управлению делами для поддержки перехода человека к долгосрочной стабильности в своем новом доме.

Brilliant Corners создает пул единиц жилья, которые можно быстро подобрать для любого бездомного клиента. На сегодняшний день Flex спонсирует отношения с более чем 1100 из этих так называемых разрозненных арендодателей.

Елена Кузнецова, SlavicSac.com