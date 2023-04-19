В Нью-Йорке раскрыт подпольный китайский «полицейский участок»

Сотрудники китайской службы безопасности в Нью-Йорке преследовали китайских диссидентов в США и вербовали агентов, передает Михаил Гуткин из Русской службы «Голоса Америки».

ФБР арестовало двух жителей Нью-Йорка по подозрению в управлении китайским «секретным полицейским участком» в манхэттенском Чайнатауне. Китай уже давно создает в других странах так называемые «полицейские участки», которые китайские спецслужбы используют для шпионажа и преследования китайских диссидентов, проживающих в эмиграции. Раскрытый ФБР «полицейский участок» в Нью-Йорке стал первым на территории США.