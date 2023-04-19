Украина благодарит США за полученные зенитно-ракетные комплексы Patriot

Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил США, Германию и Нидерланды за помощь в противостоянии российской агрессии, пишет Русская служба «Голоса Америки».

В среду глава минобороны Украины Алексей Резников заявил что его страна получила американские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, которые давно просила у союзников, и которые помогут защитить Украину от российских авиаударов.



«Сегодня наше прекрасное украинское небо становится более безопасным, потому что в Украину прибыли системы ПВО «Патриот», — написал Резников в Twitter.



Он также отметил, что украинские военные частей ПВО освоили системы Patriot и что партнеры Украины сдержали свое слово.



Резников выразил признательность главе оборонного ведомства Германии Бориса Писториуса и министру обороны Нидерландов Кайсу Оллонгрен.

Накануне германское правительство сообщило, что передало Украине систему Patriot и боеприпасы к ней.



Замминистра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк также подтвердил в среду доставку ЗРК Patriot в Украину в Telegram, заявив, что «такие системы ПВО позволят защититься от ударов российских крылатых ракет и БПЛА».



Представитель ВВС Украины Юрий Игнат заявил поздно вечером во вторник, что поставка ЗРК Patriot станет знаковым событием, позволяющим украинцам поражать российские цели на большем расстоянии.



Ранее украинские официальные лица заявляли, что прибытие систем Patriot, которые Вашингтон согласился отправить в октябре прошлого года, станет серьезным стимулом и важной вехой в войне против полномасштабного вторжения России.



В конце марта Пентагон заявил, что первая группа из 65 украинских военных завершила обучение на системах Patriot в США и вернулась в Европу.



Ранее СМИ, со ссылкой на официальных лиц Пентагона, сообщили, что две системы Patriot – одна американская и вторая – германско-нидерландская – будут развернуты в Украине в ближайшие недели.



В начале апреля США объявили о новом пакете военной помощи для Украины в размере 2,6 миллиарда долларов, в который, среди прочего, вошли дополнительные боеприпасы для систем Patriot, ракетно-артиллерийские системы высокой мобильности HIMARS и артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм.



Впервые ЗРК Patriot были развернуты в США в 1980-х годах. Название системы PATRIOT является аббревиатурой от Phased Array Tracking Radar for Intercept on Target (PATRIOT, многофункциональная радиолокационная станция для управления зенитным ракетным комплексом). Система противоракетной обороны класса «земля-воздух» для всех театров военных действий, созданная американской компанией Raytheon Technologies, считается одной из самых совершенных систем противовоздушной обороны в мире.



Это мобильная система, которая обычно включает в себя мощный радар, станцию управления, электрогенератор, пусковые станции и другие вспомогательные транспортные средства.



Система имеет различные возможности, в зависимости от типа используемой ракеты-перехватчика.



Перехватчик PAC-2 оснащен осколочно-фугасной боеголовкой, а модернизированная ракета PAC-3 использует более совершенную технологию поражения прямым попаданием.



По данным, раскрытым в 2015 году НАТО, радиус действия радара системы составляет более 150 км.



На сегодня Raytheon произвела свыше 240 систем ЗРК Patriot, используемых в 18 странах.