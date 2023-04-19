США поставит Украине еще больше систем HIMARS и артиллерийских снарядов

В среду США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 325 миллионов долларов. Это 36-й пакет помощи с момента начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер пояснила, что пакет будет включать больше боеприпасов и артиллерийских снарядов. Это 36-й пакет помощи с момента начала войны в феврале 2022 года, сказала она в ходе брифинга.



«Этот пакет помощи в сфере безопасности включает больше боеприпасов для поставляемых США систем HIMARS и артиллерийских снарядов, а также противотанковые системы, стрелковое оружие, транспортные средства материально-технической поддержки и техническое обслуживание, необходимые для поддержки защитников Украины на поле боя, – расказал госсекретарь Энтони Блинкен. – Россия может закончить свою войну сегодня. Пока Россия этого не сделает, США, наши союзники и партнеры будут едины с Украиной столько, сколько потребуется».



Президент Джо Байден подписал меморандум о предоставлении из запасов США 155-мм и 105-мм артиллерийских снарядов, ракет с оптическим наведением (TOW), систем противотанкового оружия AT-4, высокоточных авиационных боеприпасов, противотанковых мин, оборудования для охраны портов и гаваней, 4 машин тылового обеспечения, а также запчастей и иной военной техники, передает Русская служба «Голоса Америки».