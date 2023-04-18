YouGov: большинство американцев выступают за помощь Украине, но не ожидают ее победы.

YouGov, интернет-компания, занимающаяся исследованием рынка и анализом данных, опубликовала результаты своего недавнего опроса, респонденты для которого были выбраны из панели подписки YouGov с использованием выборочного сопоставления.

Согласно опросу, американцы в подавляющем большинстве симпатизируют Украине, а не России в продолжающемся военном конфликте.

Однако, как указывает YouGov, недавние события, возможно, привели к восприятию того, что война может зайти в тупик – на этой неделе многие считают, что Россия впереди, как и Украина (23% против 23%); сравните с 31% против 18%, когда большая часть американцев считала, что Украина побеждает Россию.

Что касается партийной принадлежности ответов, то республиканцы считают, что Россия побеждает – с 29% против 19%. Демократы думают иначе – 25% высказались за преимущество России по сравнению с 35% за Украину.

Также в отчете сообщается, что в настоящее время меньше республиканцев поддерживают финансовую поддержку США Украине, республиканцы также расходятся во мнениях относительно того, должны ли США предоставлять Украине истребители: 39% поддерживают, а 41% против.

Президент России Владимир Путин пользуется низким уважением со стороны представителей обеих партий, причем более половины американцев высказывают о нем «крайне неблагоприятное» мнение. Только каждый четвертый американец говорит, что хочет, чтобы у США были более тесные отношения с Россией.