СМИ: Два американских добровольца погибли в Украине

Общее число граждан США, погибших в ходе боевых действий в Украине, достигло как минимум восьми человек, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Два американца погибли, участвуя в боевых действиях в Украине в качестве добровольцев, сообщила телекомпания АВС News со ссылкой на Госдепартамент.

Телекомпания заявила, что Эдвард Уилтон и Грейди Курпаси погибли в бою во время конфликта, в результате чего общее число погибших американцев достигло как минимум восьми человек.

Уилтон, 22-летний житель Марианны, штат Флорида, погиб 7 апреля в боях за Бахмут, сообщил АВС News его сводный брат Паркер Каммингс.

Сообщается, что Курпаси последний раз видели в апреле 2022 года, а в июне его объявили пропавшим без вести, сообщила АВС News.

Осенью прошлого года его семья заявила, что, по их мнению, он находится в критическом состоянии в больнице в контролируемом Россией Донецке, но неясно, когда именно была подтверждена его смерть и был ли он вообще госпитализирован.

Страница на краудфандинговой платформе GoFundMe, созданная от имени жены Курпаси, содержит мало деталей о его пребывании в Украине, но там утверждается, что он «вел отряд в бой и был убит в бою».

«Мы можем подтвердить гибель американского гражданина в Украине», – заявил представитель Госдепартамента, отвечая на вопрос ABC News о деле Курпаси.

«Правительство США очень серьезно относится к своей роли в этой ситуации, оказывая всю необходимую помощь через законного представителя, ближайших родственников или их доверенное лицо», – добавил представитель внешнеполитического ведомства.

В отношении Уилтона сотрудник Госдепартамента подтвердил, что гражданин США погиб в районе Бахмута, и что ведомство находится на связи с семьей и оказывает всю необходимую консульскую помощь, отметила телекомпания.