Канада выделила Киеву кредит в размере 2,4 миллиарда долларов

Премьер-министр Канады объявил, что Оттава выделила Киеву кредит в размере 2,4 миллиарда долларов, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо встретился с украинским коллегой Денисом Шмыгалем и вновь заявил о солидарности Канады с Украиной и ее поддержке, в то время как она защищается от жестокого полномасштабного вторжения России.

В ходе визита Шмыгаля премьер-министр Трюдо объявил, что Канада предоставит Украине дополнительную военную помощь через оружейную компанию Colt Canada.

«Канада остается непоколебимой в своей поддержке Украины и оказании помощи украинцам в защите своего суверенитета, территориальной целостности и независимости», – заявил Трюдо.

Он также объявил, что Канада выделила правительству Украины кредит в размере 2,4 миллиарда долларов на поддержку основных услуг, таких как выплата пенсий, закупка топлива и восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры.

С учетом этого финансирования, объявленного в бюджете на 2023 год, общий объем обязательств Канады перед Украиной с начала незаконного полномасштабного вторжения Россию превысит 8 миллиардов долларов.

В ходе визита лидеры двух стран сосредоточились на усилиях по восстановлению Украины. В частности, они встретились с лидерами канадского бизнеса для обсуждения возможностей для ведения торговли и инвестиций в Украину.

Правительство Канады во вторник ввело в действие новые санкции против России в связи с агрессией Москвы в Украине.

Санкции вводятся против 14 граждан России и 34 юридических лиц, среди которых и компании, связанные с ЧВК «Вагнер», отметил Трюдо. Он подчеркнул, что Канада будет продолжать поддерживать Украину всем необходимым и так долго, как это потребуется.

Кроме того, Канада направит Киеву 21 тысячу единиц стрелкового автоматического оружия, 38 пулеметов и 2,4 миллиона патронов, сообщило Reuters.