Бездомная женщина родила ребенка на тротуаре в Сан-Франциско

В сети набирает популярность видео рождения ребенка прямо на тротуаре одной из улиц Сан-Франциско. Произошло это в двух минутах ходьбы от Юнион-сквер, в Сан-Франциско, на Гири-стрит, в 900-м квартале.

На видео видно женщину с новорожденным ребенком: плачущий младенец укрыт одеялом, женщина пытается прикрыть себя.

Судя по видео, ребенка родила бездомная женщина, SFFD не подтвердил личность матери из-за законов о медицинской конфиденциальности; мать и ребенок были доставлены в больницу в стабильном состоянии.

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Don’t Do Drugs. The reality of drug use is tough and these images are strong, but necessary to show how destructive narcotics are to society.



San Francisco, California.— (@ppv_tahoe) Woman gives birth on the street after smoking crack all afternoon… pic.twitter.com/n6kbivg0uX — PPV-TAHOE – News Journalist (@ppv_tahoe) April 9, 2023

По словам свидетеля, снявшего видео, женщина родила на улице после того, как весь день курила крэк.

Рождение ребенка случилось в четверг прямо на глазах и прохожих, видео стало распространяться двумя днями позже.