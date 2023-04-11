Бездомная женщина родила ребенка на тротуаре в Сан-Франциско

В сети набирает популярность видео рождения ребенка прямо на тротуаре одной из улиц Сан-Франциско. Произошло это в двух минутах ходьбы от Юнион-сквер, в Сан-Франциско, на Гири-стрит, в 900-м квартале.
На видео видно женщину с новорожденным ребенком: плачущий младенец укрыт одеялом, женщина пытается прикрыть себя.
Судя по видео, ребенка родила бездомная женщина, SFFD не подтвердил личность матери из-за законов о медицинской конфиденциальности; мать и ребенок были доставлены в больницу в стабильном состоянии.
По словам свидетеля, снявшего видео, женщина родила на улице после того, как весь день курила крэк.
Рождение ребенка случилось в четверг прямо на глазах и прохожих, видео стало распространяться двумя днями позже.