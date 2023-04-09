Иммигрант из Цитрус Хайтс (регион Сакраменто) собирает деньги на восстановительную операцию.

Вячеслав Калиновский, проживающий в Цитрус Хайтс, Калифорния, собирает деньги на операцию “Эндоскопическая торакальная симпатэктомия”, которая поможет ему вернуться к нормальной жизни.

Как Вячеслав пишет в своем объявление на GoFundMe, примерно пять лет назад, в 2018 году, когда он ехал из колледжа, он попал в серьезную аварию, после которой у него возникли проблемы со здоровьем. Одна из этих проблем до сих пор не дает ему нормально жить – у него поврежден нерв, отвечающий за водный обмен в организме. Из-за этого Вячеслав не смог закончить учебу в колледже.

Василий пишет, что “вода, которая выделяется из моих рук и ног, похожа на капли дождевой воды, резко ограничивая мою жизнь, так как мои руки и ноги постоянно мокрые, они опухли, что теперь мешает мне поддерживать работу и водить машину. У меня теперь постоянно с собой полотенце для рук, которое я меняю каждый час, и носки, которые я меняю каждые 15 минут. Мои руки и ноги настолько распухли от постоянного намокания, что это начало ограничивать мою подвижность. Даже простыни на водонепроницаемой основе меняют несколько раз за ночь. Мое тело находится в постоянном обезвоживании, что требует от меня обильного потребления воды”.

После разных лечений и поиска врачей, Вячеславу удалось найти специалиста, который рекомендует операцию “Эндоскопическая торакальная симпатэктомия”. По словам мужчины, медицинское страхование не покрывает расходы эту операцию – $30 000 долларов.

Поэтому Вячеслав решился сделать фандрайзинг на GoFundMe.