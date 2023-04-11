Байден утвердил отмену режима чрезвычайной ситуации, введенного из-за коронавируса

Режим чрезвычайной ситуации был введен в марте 2020 года Дональдом Трампом, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Президент США Джо Байден утвердил отмену режима чрезвычайной ситуации, введенного из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«В понедельник, 10 апреля 2023 года, президент подписал закон…, который завершает введенное из-за пандемии COVID-19 состояние чрезвычайной ситуации национального масштаба», – говорится в сообщении.

Режим чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения был введен в США в марте 2020 года президентом Дональдом Трампом.

Он позволял администрации задействовать дополнительные ресурсы в борьбе с распространением коронавируса, в том числе без согласования с Конгрессом.