Будет ли вопрос о праве на аборт главной проблемой на выборах 2024 года?

На еженедельном брифинге EMS 31 марта приглашенные спикеры обсудили роль репродуктивных прав в результатах промежуточных выборов 2022 года, а также то, как репродуктивные права влияют на государственную политику, платформы кандидатов и решения избирателей. Будут ли женщины решающей силой на выборах 2024 года?

Согласно опросам, прошедшим до и после промежуточных выборов 2022 года, подавляющее большинство американцев считают, что аборты должны быть законными.

“Решение Верховного суда за несколько месяцев до промежуточных выборов 2022 года было политическим самоубийством,” — сказал Суба Шринивасарагаван , полевой организатор в Вирджинии, They See Blue, имея ввиду решение Верховного суда США, 24 июня 2022 года по делу Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, лишив конституционное право на аборт, отказавшись от почти 50-летнего прецедента и открыв штатам путь к запрету абортов.

“Аборты внезапно стали приоритетом и центром внимания как для многих избирателей, так и для кандидатов,” — добавила она.

“Избиратели по всей стране и представители всего политического спектра говорили: “Хватит”. И в каждом штате, где аборт был включен в бюллетени, избиратели поддерживали защиту и расширение доступа”, – сказала Анжела Васкес-Жиру, вице-президент по коммуникациям и исследованиям NARAL Pro-Choice America.

Опрос, проведенный Impact Research после промежуточных выборов, показал, что аборты могут продолжать привлекать голоса на будущих выборах. Большинство избирателей, 52%, обеспокоены тем, что республиканцы попытаются запретить аборты, в том числе 74% чернокожих избирателей и 53% недемократов, проголосовавших за демократов на промежуточных выборах. Большинство опрошенных, 48%, сказали, что они с меньшей вероятностью поддержат республиканцев, если они попытаются запретить аборты.

“Политики, выступающие против абортов, десятилетиями работали над тем, чтобы сделать аборт труднодоступным, и продолжающиеся атаки на доступность абортов больше всего ударяют по цветным сообществам и людям, которые работают, чтобы свести концы с концами,” — сказала Лупе Родригес, национальный исполнительный директор Латинского института репродуктивного правосудия.

Латиноамериканский институт и Национальное партнерство женщин и семей опубликовали результаты исследования, согласно которым почти 6,5 миллиона латиноамериканцев — 42% всех латиноамериканцев в возрасте от 15 до 49 лет — живут в 26 штатах, которые запретили или могут запретить аборты. Они представляют самую большую группу цветных женщин, на которую распространяются текущие или вероятные государственные запреты.

Исследование также показало, что почти 3 миллиона латиноамериканцев, живущих в этих штатах, экономически неблагополучны и не имеют доступа к средствам, которые им понадобятся для поездки в другой штат для аборта.

“Это огорчает, но не удивляет. Запреты на аборты тяжелее всего ложатся на латиноамериканцев и представителей других цветных сообществ, которые могут работать на нескольких работах, не предусматривающих больничных или страховки, и живут в общинах с недостаточным уровнем обслуживания,” — сказала Лупе Родригес.

“Радикальные судьи и политики лишают нас основных прав принимать решения о том, создавать ли нам семью, когда и как, и мы не собираемся с этим мириться. Мы будем бороться, организовываться и наращивать власть, а также голосовать до тех пор, пока снова не сможем принимать собственные решения,” — сказала Ивонн Хсу, политический руководитель Национального азиатско-тихоокеанского форума американских женщин (NAPAWF).

По словам Ивонн Хсу, американки азиатского происхождения и жители островов Тихого океана (AAPI) оказались в месте, “где часы буквально повернулись против нас”.

В июне 2022 года Верховный отменил дело Роу против Уэйда в деле Доббс против Организации женского здравоохранения Джексона, в котором говорилось, что женщины не имеют конституционного права на аборт. С тех пор законодательные собрания штатов ввели запреты на аборты в 14 штатах и ограничили их в 12.

“Решение Верховного суда стало еще одним ударом для американок азиатского происхождения и жители островов Тихого океана, обращающихся за помощью в связи с абортом, поскольку создало ситуацию, в которой штаты получили смелость ввести свои собственные ограничения или запреты на аборты,” — сказала Ивонн Хсу.

Она отметила, что культурные, экономические и материально-технические барьеры для членов сообщества AAPI, особенно для тех, кто работает в сфере обслуживания, часто затрудняют, а то и делают невозможным поездку и сам аборт.

“Это влияние на сообщество AAPI подстегнуло работу NAPAWF, которая активизировала американских избирателей азиатского происхождения в критических штатах, таких как Флорида, Джорджия и Техас,” — сказала она.

В настоящее время в ряде штатов продолжаются баталии за доступ к медикаментозным абортам. По данным Института Гуттмахера, в 2020 году на комбинацию двух препаратов мифепристона и мизопростола приходилось более половины всех абортов в медицинских учреждениях.

Судебный процесс в Техасе может остановить доступ к таблеткам для аборта по всей стране, если ему удастся отменить одобрение FDA для мифепристона. В Северной Каролине и Западной Вирджинии защитники прав на аборт подали иски, оспаривающие ограничения на доступ к таблеткам для прерывания беременности.

“Наши партнеры по всей стране сталкиваются с необходимостью обеспечения доступа своих сообществ к репродуктивному здоровью, включая безопасный и доступный аборт, а также с удовлетворением других потребностей сообщества,” — сказала Эбони Бэйлор, вице-президент по делам правительства в “Our Own Voice: Black Women’s Reproductive Justice Agenda”.

“Наши гражданские права и права человека подвергаются нападкам со всех сторон — отсутствие доступа к здравоохранению, чистой воде, уходу за детьми, социальной справедливости и т. д. — это все, о чем думают чернокожие женщины, когда сталкиваются с важными решениями, касающимися их жизни, семьи и общества,” – пояснила она.

“Законы о подавлении избирателей и подрывной деятельности вводятся избранными лидерами в государственных учреждениях по всей стране с угрожающей скоростью,” — сказала она. По словам, доступ к урне для голосования остается серьезной проблемой для чернокожих женщин-избирателей.

Также Эбони Бэйлор отметила, что чернокожие избиратели не являются избирателями по одному вопросу, но право на аборт станет важным вопросом и “‘то будет решающим фактором”.

Елена Кузнецова, SlavicSac.com