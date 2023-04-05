Сан-Франциско запустил бесплатную помощь для подготовки налоговых деклараций

Мэр Лондона Н. Брид и Агентство социальных служб Сан-Франциско (SFHSA) запустили программу в феврале, помощь по которой доступна для жителей Сан-Франциско с доходом $60 000 и ниже, которые теперь могут подать свои декларации и подать заявку на San Francisco Working Families Credit (WFC), а также на другие налоговые льготы.

Жители Сан-Франциско могут бесплатно подать свои налоговые деклараций в десятках районов Сан-Франциско в партнерстве с United Way Bay Area, Mission Economic Development Association, Arriba Juntos и рядом других местных организаций, а также в двух офисах SFHSA (170 Otis Street и 3120 Mission Street).

Центры бесплатной налоговой помощи в Сан-Франциско позволяют заявителям избежать сборов за подготовку и максимизировать свои возмещения за счет налоговых льгот. Бесплатная программа налоговой подготовки доступна для всех, кто соответствует требованиям, включая, помимо прочего, пожилых людей, людей с ограниченным знанием английского языка и людей с ограниченными возможностями, которым требуется помощь.

Налоговые эксперты, сертифицированные IRS, помогают подготовить декларации, отвечают на вопросы и помогают определить, имеют ли лица, подающие документы, право на налоговые льготы.

Чтобы найти варианты подачи бесплатной налоговой помощи, необходимо посетить сайт FreeTaxHelpSF.org или позвоните по телефону 2-1-l. Подробнее с информацией можно ознакомиться здесь.

Получить помощь в заполнении налоговых деклараций можно нет только жителям Сан-Франциско, но и тем, кто проживает в Районе залива.