Склад с гуманитарной помощью и бомбоубежище в Ровно

Капеллан из «Капелланского патруля» Дмитрий Громенко провел тур для «Славянского Сакраменто» по одному из складов с гуманитарной помощью в г. Ровно, Украина.

Дмитрий Громенко также рассказал, каким образом, местные благотворительные организации помогают беженцам на Западе Украины.

В этом эксклюзивном репортаже также – видеокадры из бомбоубежища.

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