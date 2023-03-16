Поскольку до середины марта по всей Калифорнии прогнозируются сильные штормы, Ethnic Media Services и California Black Media в партнерстве с Listos California, программой Экстренных служб офиса губернатора Калифорнии, провели совместный специальный брифинг 13 марта, чтобы рассказать о жизненно важной информации и ресурсах, доступных для всех калифорнийцев, для обеспечения их безопасности, а также объяснению и обмену информацией о том, где пострадавшие в стихийных бедствиях могут найти информацию и ресурсы для поддержки.

Управление губернатора по чрезвычайным ситуациям (Cal OES) просит всех жителей штата подготовиться к очередному раунду суровых погодных условий и потенциальных отключений электроэнергии на этой неделе. В результате штормового ветра во вторник днем более 155 000 клиентов PG&E в районе залива остались без электричества, ряд школ в районе залива закрыты в среду.

По словам Дайаны Крофтс Пелайо, заместителя директора отдела кризисных коммуникаций и связей с общественностью Cal OES, заявила во время брифинга, что штат предлагает «спасительные ресурсы» и предоставляет обновленную информацию о «всеобъемлющих усилиях штата по защите калифорнийских сообществ во время этих раундо бури”.

“Губернатор Гэвин Ньюсом активировал Операционный центр штата, который, по сути, представляет собой всю полноту власти штата, — сказала она. Штат должен быть в состоянии иметь четко скоординированные ответные меры и быстро развертывать ресурсы для защиты пострадавших сообществ.”

По данным Cal OES, в этом году Калифорния пережила несколько сильных и разрушительных штормов в виде снега, порывистых ветров и проливных дождей; штормы продолжают быть динамичными и представляют угрозу для населения по всему штату.

Дайана Крофтс Пелайо рассказала, что губернатор Ньюсом задействовал Оперативный центр штата, чтобы оказать поддержку штата усилиям округов по реагированию на чрезвычайные ситуации и координировать взаимопомощь со стороны соседних юрисдикций.

С этой целью Ньюсом объявил чрезвычайное положение в 40 округах (из 58): Амадор, Бьютт, Эльдорадо, Фресно, Гумбольдт, Империал, Иньо, Керн, Лейк, Лос-Анджелес, Мадера, Марипоса, Мендосино, Мерсед, Моно, Монтерей, Напа, Невада, Плейсер, Плумас, Сакраменто, Сан-Бернардино, Сан-Франциско, Сан-Луис-Обиспо, Сан-Матео, Санта-Барбара, Санта-Клара, Санта-Крус, Сьерра, Сонома, Станислав, Туларе, Туолумне, Юба, Калаверас, Дель Норте, Округи Гленн, Кингс, Сан-Бенито и Сан-Хоакин.

Из-за непогоды в 14 округах открыто 33 приюта, около 15 800 человек находятся в эвакуации, 6 800 человек (по состоянию на понедельник 13 марта) в 16 округах остались без электричества.

“Наш климат меняется, и результате жара становится жарче, сырость — влажнее, а сухая — суше,” — сказала Дайана Крофтс Пелайо, повторив свою мысль с предыдущего брифинга в январе. “Итак, с этим мы должны быстро развивать нашу реакцию и сообщения о готовности, чтобы действительно соответствовать целому ряду различных сообществ. Я думаю, что мы так и не ушли от январских бурь”.

13 марта президент Джо Байден удовлетворил просьбу губернатора об объявлении чрезвычайной ситуации и санкционировал федеральную помощь для поддержки усилий по реагированию на шторм в Калифорнии.

Listos California предоставила “Советы по обеспечению готовности”, которые, по словам офиса, сыграют решающую роль в обеспечении безопасности сообществ.

Дайана Крофтс Пелайо подчеркнула, что если вас попросят эвакуироваться, то это нужно сделать немедленно. Также она обратила внимание на то, что персонал в центрах экстренной эвакуации не может спрашивать удостоверение личности, пункты экстренной эвакуации открыты для всех.

Среди основных рекомендаций она призвала не объезжать баррикады и никогда не заезжать в затопленные места, не ходить, не плавать и не ездить по паводковым водам.

Калифорнийцы, пострадавшие от непогоды, могут получить помощь, для этого нужно посетить Listos California.

Метеоролог из Национальной службы погоды Дэвид Лоуренс предупредил об очередной атмосферной реке, которая случилась с понедельника на вторник обо всех последствиях, с которыми столкнулись калифорнийцы в начале недели – наводнениями, сильнейшими снегопадами в Сьере и прилегающих территориях и порывистом ветре, который обесточил сотни тысяч человек по всему району Залива Сан-Франциско.

По его словам, повышенное количество осадков ожидается до 22 марта.

Глава Управления доступа и функциональных потребностей Вэнс Тейлор сконцентрировался на том, как обеспечить безопасность. Он рекомендовал зарядить все устройства и пауэр-банки, быть на связи с друзьями, родственниками, коллегами – со всеми людьми, которые могут помочь с эвакуацией в случае необходимости.

“Изучите все маршруты эвакуации заранее, проешьтесь оп каждому из них,” – сказал он.

По его словам, калифорнийцам, проживающим в затронутых непогодой округах, рекомендуется зарегистрироваться в системе оповещения своего местного сообщества на сайте CALALERTS.

. Власти рекомендуют использовать телевидение, радио и социальные сети окружных экстренных служб, чтобы получать информацию из первых уст.

Заместитель секретаря по политике и стратегическому планированию Калифорнийского агентства здравоохранения и социальных служб Карин Бученен со своей стороны поделилась ресурсами своего агенства, которые помогут пострадавшим калифорнийцам справиться с последствиями непогоды:

1) CHHS

2) SDSS

3) доступна круглосуточная кризисная линия 800-231-4024

4) CalHope или (833) 317-HOPE (4673)

5) Телефон Friendship Line California является бесплатным и доступен для оказания эмоциональной поддержки пожилым калифорнийцам, которые сталкиваются с одиночеством, изоляцией и беспокойством 1-888-670-1360.

По ее словам, последние три ресурса особенно будут полезны престарелым одиноким людям, которым приходится особенно тяжело.

Все участники брифинга призвали следить за новостями и делиться информацией со своими родственниками, друзьями, знакомыми, коллегами, соседями, чтобы все они имели представление, что делать и к кому обращаться за помощью.

Елена Кузнецова, SlavicSac.com