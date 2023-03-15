Изумрудная бухта озера Тахо полностью замерзла

Атмосферные реки, приведшие к обильным осадкам – сильнейшим дождям на равнинах и побережье и снегопадам в горах, а также к низким температурам, продолжают удивлять калифорнийцев своими рекордами. Впервые за несколько десятилетий Изумрудная бухта на озере Тахо, расположенная в 12 милях к северу от Саут-Лейк-Тахо, полностью замерзла.



Хотя часть бухты замерзает регулярно, но очень редко ее можно увидеть именно полностью замерзшей. По некоторым данным, толщина льда составляет 6 дюймов (около 15 см).



Изумрудная бухта в последний раз замерзала 30 лет назад – в 1993 и 1989 годах.

Напомним, что на днях губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил, чрезвычайное положение в 40 округах для поддержки мер реагирования на шторм и оказания помощи.