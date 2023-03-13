Выходец из Узбекистана приговорен к пожизненному за теракт в Нью-Йорке

Суд присяжных решил не приговаривать исламиста к смертной казни, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Дэмиан Уильямс, федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка, объявил в понедельник, что присяжные не смогли прийти к единогласному решению относительно вынесения приговора о смертной казни Сейфулло Саипову, который в октябре 2017 года управляя грузовиком таранил людей в центре Манхэттена.

В результате совершенного Саиповым теракта погибли восемь человек, 12 (включая Саипова, раненого выстрелом полицейского) получили ранения. Среди пострадавших – двое детей со специальными потребностями, ехавшие в школьном автобусе, в который врезался грузовик Саипова.

Гражданин Узбекистана Сейфулло Саипов родился в Ташкенте в 1988 году. Он переехал в США в 2010, после выигрыша в лотерею «грин-кард».

26 января тот же суд присяжных признал Саипова виновным по всем 28 пунктам обвинительного заключения, включая нападение с применением опасного оружия и покушение на убийство, оказание материальной поддержки иностранной террористической организации, повлекшее за собой смерть; а также использование автомобиля для причинения смерти.

Окружной судья Вернон Бродерик приговорит Саипова к предусмотренному законом пожизненному заключению за совершение теракта от имени террористической группировки «ИГ» по всем девяти пунктам обвинения.