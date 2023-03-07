Как украинские дети адаптируются в США

С начала полномасштабной войны России в Украине США приютили более 80 тысяч беженцев в рамках программы “Единение для Украины” (U4U). Такие данные обнародовала Иммиграционная служба США. Значительная часть переселенцев – дети, которым пришлось привыкать к жизни в незнакомой стране и новых обстоятельствах. Некоторые, несмотря на разницу во времени, продолжают настойчиво учиться в украинских школах дистанционно. Другие привыкают к американским школам, садам и университетам.

Киевлянка Марина Григорьева и трое ее детей часто напоминают первые дни войны, которые они провели в коридоре киевской многоэтажки. Дети вспоминают, как ели в коридоре баранки, а от громких звуков из аэропорта в Гостомеле, где в начале войны шли бои, прятались под одеялами. Через несколько дней семья перебралась на подземный паркинг. “Мы спали в одежде, в шапках, на паркинге было очень холодно. Я сделала для Дарьи из стульев кроватку, положила ее туда, накрыла одеялом, Алексей спал, сидя на стуле. Я две ночи просто ходила по паркингу, чтобы не уснуть и оберегать детей”, – вспоминает Марина.

Cемья до последнего не хотела покидать Украину. В дорогу собрались, когда младшего сына стало тошнить от страха. В память о печальном путешествии до сих пор напоминают записки, которые Марина на всякий случай оставила в детских курточках: “Чтобы моих детей не потеряли и знали, чьи это дети, или что-нибудь случится со всеми, чтобы нас могли идентифицировать, я написала детям их имя, фамилии, отчества, номер телефона родных”.

Семья выехала из Киева в Польшу, а оттуда – в Германию, где прожила 5 месяцев. Немецкая семья принимала их как друзей, а утешением для детей стали собаки, жившие в немецкой семье.

Со временем семья отправилась в США. Планировали всего на несколько месяцев, поэтому дети не пошли в американскую школу. Впрочем, пришлось задержаться, и старший сын – одиннадцатиклассник Руслан – продолжает учиться в украинском лицее онлайн. Из-за разницы во времени уроки у него приходятся на ночь. “Я просыпаюсь в 12 или в 1 час ночи, умываюсь и сажусь за уроки. В перерывах могу музыку послушать или подготовиться к следующему уроку. К утру я вот так учусь”, – рассказывает Руслан.

Несмотря на необычный график дня, Руслан говорит, что уроки запоминает, особенно в истории Украины. Он хочет поступить в украинский университет, но перед этим мечтает о выпускном доме.

Его младший брат, семилетний Алексей, тоже ушел в США в украинскую школу, дистанционно в первый класс. Первая учительница Алексея присылает задание и проверяет их, а объясняет все мама, так что просыпаться ночью ему не нужно. Своих одноклассников Алексей видел только на фото и видео. Любимый предмет Алексея отвечает ситуации в Украине. “Мне больше нравится воспитательный час. Там рассказывают, что нельзя брать подозрительные предметы, а если слышишь тревогу, то надо прятаться в бомбоубежище”, – говорит Алексей.

Также Алексей занимаются онлайн-шахматами с учителем из Украины. Онлайн мальчик даже обучается игре на фортепиано. Он ставит на штатив смартфон, а с экрана его учительница из Украины следит, правильно ли он нажимает клавиши.

Марина рассказывает, что, несмотря на внешний покой, именно семилетнему Алексею из всех детей переезды дались сложнее всего. Он постоянно спрашивает, когда они вернутся домой. Морально семью очень поддерживают американцы. “Когда я рассказывала, откуда мы, из какой страны, из какого города, они прикладывали руку к сердцу и говорили: “Мы стоим за Украину!”… Мы не знаем языка, но стараемся учиться. И когда пытаешься разговаривать с американцами, они очень терпеливо относятся к этому и помогают”, – говорит Марина.

Первый день войны прекрасно помнит и девятиклассник Дмитрий Френкель, прибывший в США из Харькова: “24-го я сперва зашел в Viber и увидел, что отменили занятия в школе, подумал, это классно! А потом увидел на странице Instagram Зеленского или Терехова, объявивших военное положение, я все понял, пошел к маме, она уже упаковывала чемоданы.”

Весной в восьмой класс Дмитрий ходил в две школы: онлайн в украинскую и стационарно в американскую. Впрочем, продолжать осваивать две программы было сложно, поэтому от онлайн-обучения осенью отказался.

“Украинская и американская школы разные почти во всем. Здесь у меня перерывы короче – 5 минут вместо 15, но есть длинная на обед и это мне очень нравится. Уроки в США гораздо легче, уроков меньше. Если в Украине у меня была биология, физика, химия, алгебра и геометрия, здесь у меня только математика и химия, в следующем году будет биология. Дмитрий рассказывает, что освоился в американском классе легко, потому что хорошо знал английский язык, поддерживали одноклассники и учителя. Хотя скучает по Харькову, ищет плюсы там , где находится сейчас: “Скучаю по друзьям, по нашей квартирке, по школе, не могу сказать, что здесь хуже или лучше, но просто так случилось, все изменилось”, – говорит Дмитрий.

Знание языка было одним из главных факторов для адаптации детей в коллективе, рассказала Наталья Иоффе, образовательная волонтер из штата Нью-Джерси, которая помогала обустраиваться переселенцам из Украины. Тем не менее, Америка хорошо приспособлена к потребностям эмигрантов, и украинцы это почувствовали. Когда семьи начали прибывать, особенно, когда родители не разговаривали на английском, я помогала им ходить на собеседования. В школах в США есть специальные часы, во время которых общаются с мигрантами или беженцами, им предоставляют переводчиков. Они садятся с ребенком, делают тест и решают, в каком уровне языковой поддержки ребенок нуждается, также помогают перевести документы. Если нет всех нужных вакцин, их делают бесплатно”, – рассказала Иоффе.

Кроме бесплатного языкового сопровождения в школах, в США предлагают психологическую поддержку украинским детям, которые испытывают тревожность, а часто также депрессию от разлуки с родными и друзьями, рассказала психолога Нина Малиновская: “Я работаю волонтером с подростками в Канаде и США. Здесь много поддерживающих программ специально для детей мигрантов, в частности для украинцев. Подростки – наиболее уязвимая категория, потому что меньшие дети лучше адаптируются, играют, программа у них намного легче, чем в украинских школах.”

Несмотря на разные обстоятельства, по словам психологи, прежде всего состояние ребенка зависит от взрослого, который рядом с ним: “Если взрослые растеряны, и не знают: оставаться или возвращаться, если всю тревогу и дезадаптированность транслируют на ребенка, то ребенок воспринимает это как вирус, психика расшатывается. Мой совет – воспринимать эту ситуацию как то, что сделает нас еще более разнообразными, еще более адаптированными к миру, и ты можешь привезти это с собой домой”.

Ірина Шинкаренко, VOA