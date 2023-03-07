В Калифорнии обьявлена Национальная неделя защиты прав потребителей, в честь чего генеральный прокурор штата Роб Бонта обозначил текущие усилия по защите калифорнийцев и призвал сообщать о неправомерных действиях или нарушениях законов штата о защите прав потребителей в Департамент юстиции Калифорнии (DOJ).

Жалобы, поданные общественностью, предоставляют Министерству юстиции важную информацию о возможных неправомерных действиях, чтобы помочь определить, следует ли проводить расследование в отношении бизнеса или отдельного лица. Приоритеты расследования нечистоплотных предприятий в Министерстве юстиции включают следующие сферы: жилье, взыскание долгов, конфиденциальность данных, высшее образование, телемаркетинг, потребительское кредитование и др.

«В штате Калифорния действуют одни из самых строгих законов по защите прав потребителей в стране, и мы активно призываем законодательные органы их ужестожать, — заявил генеральный прокурор Бонта. – К сожалению, недобросовестные предприятия продолжают охотиться на потребителей и использовать возможности для получения прибыли любым способом. Призываю калифорнийцев, которые стали жертвами хищнических предприятий, частных лиц или практик, или которым известно о каких-либо потенциальных нарушениях закона, подать жалобу в мой офис. Информация, которую мы получаем от общественности, помогает нам определить компании, которые пытаются обойти закон, и помогают нам привлечь к ответственности тех, кто пытается навредить потребителям в Калифорнии».

Если вы считаете, что стали жертвой грабительского кредита, были обмануты коммерческим колледжем, недобросовестным работодателем, предпринимателем или иным образом использованы в незаконных интересах, вы можете подать жалобу по этому адресу.