В Мексике убиты двое граждан США, один ранен

Власти Мексики нашли пропавших туристов из США, на которых в пятницу напали вооруженные мужчины. Один гражданин США жив, один ранен, двое мертвы.

Машину туристов, ехавших направившихся в Мексику для проведения косметической операции, обстреляли в приграничном городе Матаморос, штат Тамаулипас. После этого американцев пересадили в другой автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

Задержан подозреваемый в совершении этого преступления.

По данным AP, в городе регулярно происходят столкновения между кланами наркокартеля «Гольфо» и в штате бесследно пропадают тысячи людей. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в понедельник заявил, что «между группировками произошел конфликт», не вдаваясь в детали.

Госдепартамент призвал граждан США не посещать Тамаулипас из-за угрозы похищения, сообщает VOA.