Национальный парк Йосемити закрыт из-за рекордного снегопада

В Йосемити во всех районах парка выпал значительный снегопад, в результате чего в некоторых районах глубина снега достигала 15 футов. Администрация парка работает над восстановлением критически важных услуг, чтобы посетители могли безопасно посещать парк.

«Национальный парк Йосемити остается закрытым. Наши дорожные бригады, обслуживающий персонал и другие сотрудники усердно трудятся над расчисткой дорог, парковок, крыш зданий и других объектов, готовясь к возвращению посетителей в парк, – говорится в пресс-релизе парка. – Тем не менее, прогнозы показывают еще два фута снега в эти выходные и неопределенные погодные условия в дальнейшем. Мы пересмотрим условия открытия в начале следующей недели и намерены возобновить работу, как только сможем сделать это безопасно».

Ориентировочную дату возобновления работы парка пока не объявляли. Отметим, что в Калифорнии вот уже вторую неделю бушует зимний шторм, в результате которого в штате выпало рекордное количество осадков.